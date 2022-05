Ako pijete crnu kavu, bez mlijeka, šećera i vrhnja, onda ste u manjini, ali ispijanje takve kave ima neke prednosti, kao i nedostatke

Kava nam pomaže da se ujutro razbudimo, no uz to crna kava ima i nekoliko zdravstvenih prednosti, uključujući smanjenje rizika od dijabetesa tipa 2, raka, bolesti jetre i bolesti srca, kaže dijetetičarka Lisa Andrews.

Znači, ako pijete crnu kavu, evo kako vam sve može pomoći... ili odmoći...

Korist od kave nakon treninga - kava može pomoći da učinkovitije trenirate. Prema The International Society of Sports Nutrition (ISSN), pokazalo se da kofein poboljšava izvedbu vježbanja kod sportaša i rekreativaca. Savjet - salicu kave popijete otprilike sat vremena prije treninga.

Može pogoršati refluks kiseline - refluks kiseline nastaje kada se sadržaj želuca vrati u jednjak, što uzrokuje peckanje u grlu i/ili prsima, odnosno osjećaj poznatiji kao žgaravica. Prema klinici Cleveland, pijenje kave s kofeinom povećava količinu kiseline koja se već nalazi u želucu.

Pomaže mentalnom zdravlju - za one s anksioznošću, crna kava vjerojatno nije najbolja ideja jer kofein može potaknuti veću nervozu. Međutim, za druge probleme mentalnog zdravlja i kognitivna oštećenja, ovaj topli napitak može biti od pomoći. Uz to, redovito ispijanje kave poboljšava koncentraciju i motoričku kontrolu te budnost stvaranjem promjena u mozgu. To ne znači da će ispijanje kave eliminirati simptome depresije, ali može biti još jedan mehanizam za suočavanje s ovim stanjem.

Pomaže da budemo fokusiraniji - kava sadrži preko 1000 spojeva, uključujući fenole i klorogenske kiseline, koji su proučavani zbog njihovih učinaka na koncentraciju, piše časopis Nutrients. To znači da bi vam šalica ovog toplog napitka mogla pomoći da budete koncentriraniji i jasnije razmišljate.

Pomaže u prevenciji nekih bolesti - kao što je već spomenuto, crna kava može biti učinkovita u smanjenju rizika od bolesti poput dijabetesa tipa 2, raka, bolesti jetre i bolesti srca. Naime, kava sadrži nekoliko bioaktivnih tvari kao što su fenolni spojevi, alkaloidi, diterpeni i drugi metaboliti koji mogu pomoći u prevenciji bolesti.

Prekomjerni unos crne kave povećava rizik od nesanice - vjerojatno je svima poznato da previše kave može povećati šanse za nesanicu. Prema Sleep Foundationu, prekomjerni unos kofeina može dovesti do simptoma nesanice ili pogoršati postojeću nesanicu.

Redovita velika nužda : za one s probavnim problemima, crna kava mogla bi biti spas. Prema istraživanjima, neki spojevi u kavi pomažu stimulirati proizvodnju želučane kiseline koja pomaže u kretanju hrane kroz crijeva i održavanju redovite stolice