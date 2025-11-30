Što se dogodi kad Mujo dođe kući dobrano pijan, pa odgovori Fati na pitanje potpuno sumanuto

Mujo se zarakijao s jaranima i došao kući dobrano pijan u sitne sate, pa stane u dnevnu sobu i ljulja se napola spavajući. Uleti Fata koja je čula buku, pogleda ga i upita:

- Dobro, bolan, šta se klatiš tu, šta ne uzmeš fotelju pa sjedneš?

Mujo mahne rukom i promrmlja:

- Pa čekam je da naiđe, bona...