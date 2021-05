Aluminij koji konzumiramo kada primjerice pijemo piće iz limenke može dovesti do ozbiljnih oštećenja dugotrajne kognitivne funkcije

Pića iz limenki su sve češća - jednostavno se nose, neće se razbiti, obično su pakirana tako da su i pokrivena, tako da zapravo nemamo ništa protiv... osim znanstvenika koji nas upozoravaju da možemo imati ozbiljne zdravstvene probleme.

Naime, istraživači iz Engleske koji su željeli otkriti kako izlaganje aluminiju može utjecati na genetičke predispozicije kod bolesti povezanih s demencijom, poput Alzheimerove bolesti.

Ranija istraživanja sugerirala su da je svakodnevno izlaganje aluminiju u prozivodima poput dezodoransa povezano s neurodegenrativnim bolestima i oblicima demencije, poput Alzheimera.

Istraživači su analizirali prisutnost aluminija u mozgu donora s obiteljskom anamnezom Alzheimerove bolesti.Istraživači su otkrili da je alumunij prisutan u istim dijelovima mozga kao i zametci proteina koji se pojavljuju u ranim fazama Alzheimerove bolesti, prenosi Eat this.

Studija je također otkrila da bi sam aluminij mogao igrati ulogu u stvaranju zametaka i plakova koji prethode nastanku Alzheimerove bolesti.

No, iz svega je uslijedilo još jedno otkrića koje ukazuje na to da aluminij možda i nije glavni krivac za izazivanje Alzheimerove bolesti i demencije.

Moguće objašenjenje povezanosti demencije i aluminija je to što s godinama naši bubrezi postaju manje sposobni da filtriraju aluminij iz naših tijela kada ga konzumiramo. To može dovesti do nakupljanja aluminija u mozgu.