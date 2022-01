Treabate vježbati, pokušati regulirati razinu stresa, bolje spavati ili promijeniti prehranu tako da u nju uključite više hrane zdrave za srce

Osim određene hrane koja škodi zdravlju srca postoje i pića koja mogu negativno utjecati na najvažniji organ u tijelu.

Dijetetičarka Trista Best kaže da su apsolutno najgori odabir, kada je u pitanju zdravlje srca, energetska pića.

"Od svih napitaka štetnih za zdravlje srca, energetska pića na vrhu su popisa", kaže.

"Iako kofein može biti zdrav za srce kada se konzumira u umjerenim količinama, u energetskim pićima može se nalaziti i do 300 miligrama kofeina u samo jednoj porciji", dodala je.

Prvo, previše kofeina može ubrzati srčani puls i produbiti simptome tjeskobe.

Ako ste inače skloni ubrzanom radu srca, ispijanje energetskih napitaka može dovesti do neugodnog lupanja srca. Klinika Cleveland napominje da "iako to obično nije opasno, može biti alarm za uzbunu".

"Višak kofeina može dovesti osobu do fibrilacije atrija, rezultirati visokim krvnim tlakom, pa čak i dovesti do srčanog i moždanog udara u nekim slučajevima", tvrdi Best.

Povećanje krvnog tlaka uzrokovano pretjeranom konzumacijom kofeina može biti malo, ali nekome tko već ima visok krvni tlak ili druge probleme sa srcem to može negativno utjecati na zdravlje srca.

Previše kofeina iz energetskog napitka također može imati diuretski učinak na vaše tijelo, što znači da morate mokriti više nego inače. Tako zapravo dehidrirate svoje tijelo.

"I srce dehidrirane osobe mora raditi jače zbog manjka krvi koja cirkulira tijelom", zaključila je dijetetičarka za Eat This