Izgradnja javnog azila za životinje u Šibeniku kojim će upravljati Grad i udruge

Psi i mačke našega grada nisu samo životinje; oni su naši vjerni prijatelji i suputnici. Svakodnevno unose radost i sreću u naše živote i zaslužuju najbolju moguću skrb. Nažalost, postojeće privatno utočište za kućne ljubimce u našem gradu nije ispunilo svoju obvezu da se pravilno brine o tim životinjama.

Naše lokalne vlasti imaju moć promijeniti ovu situaciju preusmjeravanjem sredstava za osnivanje javnog utočišta za kućne ljubimce. Utočišta kojim se upravlja transparentno i koje se fokusira na pružanje potrebne skrbi i pažnje svakoj životinji uključujući i mačkama za koje gotovo da izvan enormnog truda udruga ne postoji stvarna skrb.

Javno utočište za kućne ljubimce omogućilo bi uključivanje zajednice, dajući stanovnicima priliku da izravno sudjeluju i nadziru skrb i dobrobit ljubimaca koje vole. Volonteri, veterinarski stručnjaci i ljubitelji životinja mogli bi udružiti napore, doprinoseći svojim vremenom i resursima kako bi izgradili bolje okruženje za životinje.

Prednosti javnog utočišta za kućne ljubimce nadilaze same životinje. Ulaganjem u javni objekt, grad postavlja primjer drugim zajednicama, pokazujući našu predanost etičkom postupanju i suosjećanju prema životinjama u potrebi. Takav potez može podići moral zajednice, potaknuti kulturu empatije i ojačati vezu između ljudi i životinja.

Pozovimo gradske dužnosnike da poslušaju zabrinutost svojih građana i zauzmu se za naše četveronožne prijatelje financiranjem javnog utočišta za kućne ljubimce. Naši ljubimci ovise o nama da donesemo pravu odluku za njih. Molimo vas, pridružite se ovoj inicijativi i potpišite peticiju već danas kako bismo zaštitili dostojanstvo i dobrobit voljenih ljubimaca našega grada.

Potpišite peticiju klikom na sljedeći link! https://c.org/ZnQ95GS6Nd