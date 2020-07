S razlogom postoje brojne tehnike opuštanja i dobra je vijest što zaista djeluju iako možda u teškoj životnoj fazi u to ne možemo vjerovati. No, u jednom trenutku htjet ćemo posegnuti za njima i dobro je da su nam načini kako se opustiti negdje u našem pamćenju.

5 načina kako se opustiti

1. Disanje

Vrlo jednostavna metoda opuštanja, a djeluje. Često nismo ni svjesni disanja jer tijelo odrađuje disanje, bez utjecaja naše volje. No, posvijestimo li disanje i fokusiramo li se na udisanje i izdirsanje, rasterećujemo um te organizam opskrbljujemo prijeko potrebnim kisikom. Kada smo pod stresom i u strahu plitko i brzo dišemo te tijelo ne dobiva dovoljno kisika. Potrebno je začas zastati i osvijestiti disanje.

2. Meditacija i molitva

Ne smijemo zaboraviti da smo duhovna bića i da veliku ulogu za naš unutarnji mir i stabilnost igraju molitva i meditacija. Ukoliko ste zapustili svoju religioznost, sada je vrijeme da joj se vratite. Krenite s molitvama koje znate, ako osjećate potrebu otiđite u crkvu, sinagogu, džamiju ili neku drugi hram. To su mjesta puna energije koju trebate.

3. Uživajte

Najučinkovitiji način kako se opustiti je raditi stvari u kojima uživate. Nemojte sada naprezati mozak i tražiti nešto specijalno što vas čini sretnima. Pogledajte komediju, otiđite na masažu ili u saunu ili si pak priuštite novu frizuru ili komad odjeće. Uživajte u malenim stvarima - gledajte iz toplog doma kako vani pada snijeg ili pak promatrajte kako ratse biljka na vašem kuhinjskom prozoru. Napravite kolač, ako volite raditi kolače, počistite stan, ako vas to rasterećuje.

4. Otiđite u prirodu

Sami ili u dobrom društvu, provedite dan u šumi, na planini, uz more. Japanci su 1982. službenom metodom opuštanja proglasili tzv. šumsku kupku, odnosno shinrin-yoku. Najednostavnije rečeno, šumska kupka znači boravak u šumi, prepuštanje mirisima i zvukovima šume. Znanstveno je dokazano da boravak u prirodi iscjeljuje naš duh i tijelo.

5. Naučite kontrolirati misli, odnosno prebaciti fokus

Nije teško pasti u vrtlog negativnih misli koje nas nikud ne vode, nego nam samo crpe energiju. Dobra je stvar što je pozitivno razmišljanje vještina koja se vježba, trening za mozak. Kada vas obuzme negativna misao, ako joj se ne možete othrvati, prebacite fokus na bilo što drugo. Zvuči naravno jednostavnije, nego što je, no s vremenom ćete naučiti mozak da to radi s lakoćom. A znate kako se kaže: Onakvi smo kakve su nam misli. Možda ne možemo utjecati na vanjske okolnosti, ali možemo na to kako ih doživljavamo. Mi biramo biti nesretni ili sretni.