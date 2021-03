Tko bi rekao da će jedna od najgledanijih serija u posljednjih nekoliko mjeseci, kojoj je pošlo za rukom privući pozornost gledatelja iz cijeloga svijeta, upravo biti priča o odrastanju i šahu smještena u prošlo stoljeće?

Radnja serije odvija se sredinom 50-ih godina, a prati uspjehe i iskušenja djevojčice iz sirotišta koja kao pravo čudo od djeteta pokušava postati najbolja igračica šaha na svijetu, te na tom putu posjećuje nevjerojatna odredišta diljem svijeta.

Prema nedavnom istraživanju Booking.com-a 36% hrvatskih putnika nadahnuće za putovanja pronalaze u odredištima koja su vidjeli u filmovima ili TV serijama. Uz misiju da olakša svima da istraže svijet, Booking.com dijeli pet šahovskih odredišta u kojima možete odigrati popularno šahovsko otvaranje Damin gambit kad putovanja ponovno budu sigurna.

Pariz

Serija započinje scenama u šarmantnoj francuskoj prijestolnici, Parizu. Pariz je poznat po čuvenim znamenitostima, kao što su Eiffelov toranj, Slavoluk pobjede i katedrala Notre-Dame, te je oduvijek na popisima za putovanja mnogih putnika. Ovaj grad nudi mnogo nevjerojatnih lokacija pa nije ni čudo da putnici Booking.com-a uvelike preporučuju Pariz za razgledavanje, arhitekturu i šetnju gradom.

Gdje boraviti: Objekt The Chess Hotel smješten je u središtu Pariza, a riječ je o dizajnerskom hotelu koji gostima nudi dašak šahovskog svijeta. Kroz cijeli objekt protežu se crna i bijela polja iz ove igre - od hotelskog predvorja do kupaonica u sobama - a gosti također imaju mogućnost odigrati partiju šaha uz udobnu vatru iz kamina u predvorju. Centralna lokacija ovog hotela gostima nudi izvrsnu priliku da istraže grad pješice te posjete neke od najboljih pariških znamenitosti. Postaja podzemne željeznice Opéra nalazi se na nekoliko minuta hoda od hotela te nudi izravan prijevoz do muzeja Louvre.

Las Vegas

Protagonistica serije u trećoj epizodi odlazi u 'Grad Grijeha' povodom prvog nastupa na šahovskom prvenstvu SAD-a. Ovaj živahni grad okružen pustinjom za mnoge je grad koji svakako žele doživjeti. Dio grada pod nazivom The Las Vegas Strip nešto je što ne smijete zaobići. Ova ulica osvijetljena neonskim svjetlima lokacija je na kojoj se nalaze mnogi luksuzni hoteli (s kockarnicama) te dvorane u kojima se odvijaju glazbeni nastupi. Las Vegas također je izvrsno odredište za gurmane jer nudi opcije za sve ukuse, od popularnih restorana do fine dining opcija.

Gdje boraviti: Objekt Marriott's Grand Chateau nalazi se u središtu Las Vegas Stripa. Sobe ovog hotela uređene su u retro stilu te će vratiti goste u razdoblje u kojem je smještena radnja ove serije. Luksuzne hotelske sobe nude udobnost svim gostima, a iz nekoliko se soba može uživati i u panoramskom pogledu na Las Vegas Strip ili na grad. Gosti mogu uživati u obrocima u izvrsno uređenom Lobby Baru te promatrati zalazak sunca nad gradom iz Sky Bara, smještenog na krovu hotela.

Mexico City

U jednoj od epizoda protagonistica odlazi u Mexico City kako bi sudjelovala na još jednom međunarodnom šahovskom turniru. Ovaj grad poznat je po izvrsnoj arhitekturi i prelijepom starom gradu prožetom poviješću, stoga nije čudo da ga putnici na Booking.com-u preporučuju za kulturu, šetnje gradom i povijest. Izvrsne preporuke u gradu dobiva i hrana jer ovdje možete kušati 50 regionalnih kuhinja iz cijele zemlje. Savršen bijeg za višestruko uživanje u lokalnoj kulturi!

Gdje boraviti: Pri ulasku u Hotel Geneve CD de Mexico gosti će se na crnim i bijelim pločicama odmah osjećati kao da stoje na velikoj šahovskoj ploči. Profinjen interijer hotela s povijesnim elementima vratit će goste u razdoblje u kojem je smještena ova serija. Ovaj povijesni hotel smješten je u Juarezu, četvrti poznatoj kao 'La Zona Rosa', odnosno 'ružičasta zona', a u blizini se nalaze mnoge trgovine, restorani i atrakcije.

Moskva

Moskva, glavni grad Rusije, mjesto je u kojem se odigrava napeta posljednja epizoda, u kojoj se protagonistica serije natječe protiv najboljih i najozbiljnijih šahista iz cijeloga svijeta. Prema podacima Booking.com-a o preporukama Moskva se često preporučuje za razgledavanje. Putnici će ostati zapanjeni brojnim povijesnim znamenitostima smještenima u ovome gradu, a oni koji žele naučiti nešto više o šahu svakako bi trebali posjetiti moskovski Muzej šaha.

Gdje boraviti: Nasuprot Muzeja šaha smješten je objekt Russo-Balt Hotel, na savršenoj lokaciji za jednostavno istraživanje grada. Elegantna zgrada ovog hotela izgrađena je 1876. godine, što će gostima dati osjećaj da su dio povijesti. Sobe ovog hotela uređene su u secesijskom stilu i odlikuju se visokim stropovima i velikim prozorima s kojih se pruža fantastičan pogled na grad. Obližnja postaja podzemne željeznice posjetiteljima će omogućiti da jednostavno posjete druge gradske znamenitosti, kao što su Kremlj i Crveni trg.

Berlin

Iako protagonistica ove serije posjećuje brojna divna mjesta diljem svijeta, većina snimanja odrađena je u Berlinu, u Njemačkoj. Berlin je poznat po bogatoj povijesti te sadrži brojne povijesne znamenitosti, kao što su Checkpoint Charlie i čuvena Brandenburška vrata, no putnici Booking.com-a također ga preporučuju zbog alternativne kulture i moderne umjetnosti. Ovaj grad poslužio je kao izvrsna kulisa za ovu dramatičnu miniseriju sa šahovskom temom, a putnicima može ponuditi šaroliku kulturu i noćni život te je zbog toga izvrstan za putnike svih dobnih skupina.

Gdje boraviti: Objekt Nook Rooms & Apartments smješten je na nekoliko minuta hoda od Muzeja Bode, jedne od glavnih lokacija snimanja, a gostima nudi savršen smještaj za posjet Berlinu. Ovaj objekt smješten je u srcu berlinske četvrti Mitte te nudi moderne i potpuno opremljene apartmane različitih veličina. Javni je prijevoz također u blizini, pa će putnicima odlazak u druge dijelove grada biti jako jednostavan.

