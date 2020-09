"Baš kako se covid-19 proširio diljem svijeta, tako su se proširile i dezinformacije i tračevi što je jako opasno", kazao je Tedros Adhanom Ghebreyesus, šef Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).

Tedros je naveo i kako su te lažne priče dovelo do toga da pojedinci uzimaju neke lijekove ne obraćajući pažnju na upute, što može biti jako opasno.

Osim toga, dezinformacije su i poljuljale povjerenje u institucije i zdravstveni sustav što bi moglo dovesti do toga da ljudi odbiju nove tretmane i cjepiva.

Nekoliko je glavnih zabluda i mitova koji su se proširili diljem svijeta.

1. Virus napada samo starije ljude

"Napada starije ljude sa srčanim i drugim zdravstvenim problemima. To je to. Gotovo nitko mlađi od 18 godina nije zaražen", kazao je predsjednik SAD-a Donald Trump, prenosi CNN.

Činjenica je da virus napada sve dobne skupine. Stariji ljudi su u rizičnoj skupini i ako se zaraze covidom-19, veća je mogućnost da će umrijeti ili teško oboljeti, ali to ne znači da su mlađi ljudi imuni.

Nova studija Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) pokazala je da 20 posto oboljeli od covida-19 u SAD-u od lipnja do kolovoza čine osobe od 20 do 29 godina. Stariji ljudi su u rizičnijoj skupini jer najčešće imaju već neka prethodna oboljenja, odnosno komorbiditete, a to rezultira težim oboljenjem od Covida. No, i neki mlađi ljudi imaju neke bolesti što ih također čini podložnijima virusu.

2. Maska ne štiti od virusa

Ovo je jedna od zabluda koja je najviše politizirana. Na početku pandemije rečeno je da maske nisu potrebne za one koji nisu u bliskom kontaktu s oboljelima. Uz to, zbog nedostatka N-95 maski javnost se pozivalo da ne kupuje te maske kako bi ih bilo dovoljno za zdravstvene djelatnike.

Nakon što se otkrilo da ljudi mogu širiti virus čak i ako nemaju simptome te da se virus širi i aerosolima, maske su postale obvezne.

"Nismo bili svjesni činjenice da su 40 do 45 posto ljudi asimptomatski nositelji niti da su se brojni zarazili od osobe koje nemaju nikakve simptome. Upravo zbog toga je izuzetno važno da svi nose maske", rekao je dr. Anthony Fauci, stručnjak za infektivne bolesti.

Maske štite pojedince od kapljica koje sadrže virus a koje se izlučuju disanjem, kihanjem, kašljanjem, vikanjem ili pjevanjem. Neke studije pokazuju da maske može smanjiti količinu kapljica koje osoba izdiše do 90 posto. Maska može smanjiti transmisiju respiratornih virus do 56 posto, pokazala je druga studija.

No, nisu ni sve maske iste pa treba obratiti pažnju i na to koje maske nosite.

3. Zaraza je moguća samo ako je pojedinac u kontaktu s oboljelom osobom

Na probi zbora u Washingtonu bila je 61 osoba. Među nima je bila jedna asimptomatična osoba. Proba je trajala 2,5 sata. Kasnije se pokazalo da se 87 posto članova zarazilo što je bio jedan od ranih pokazatelja da se virus širi i aerosolima.

"To ne mijenja ništa što smo rekli. To znači da trebate nositi maske, izbjegavati bliske kontakte i velike gužve", kazao je Fauci i dodao je da je bolje boraviti na otvorenom nego u zatvorenim područjima.

4. Covid-19 je poput gripe

I covid-19 i gripa su uzrokuju respiratorni virusi i imaju neke slične simptome, poput umora, kašlja i vrućice. No, postoji i velika razlika, a to je stopa smrtnosti. Stopa smrtnosti je jako niska za osobe mlađe od 50 godina, ali za osobe između 50 i 69 godina iznosi 0.5 posto, a za osobe od 70 godina i više iznosi 5.4 posto. Kod gripe to prosječno iznosi 0.1 posto.

Osim toga, ove godine zabilježeno je 200 000 smrtnih slučajeva više nego li prošle godine, a najveća razlika u odnosu na prošlu godinu je upravo covid-19. CDC navodi i da će covid-19 vjerojatno biti jedna od 10 bolesti koja je uzrokovala najviše smrtnih slučajeva u SAD-u. Prema trenutnim podacima, mogla bi biti i na trećem mjestu, odmah iza srčanih bolesti i raka.

5. Svi se mogu cijepiti ove zime

Brojna su nagađanja o tome kada ćemo imati cjepivo, no neke optimistične prognoze kažu da cjepivo možemo očekivati tijekom listopada. No, Fauci i drugi zdravstveni djelatnici navode da ne očekuju cjepivo prije američkih predsjedničkih izbora koji će se održati u studenom ove godine.

Još jedan problem predstavljat će i distribucija cjepiva. Navodi se i da bi se cjepivo najprije moglo dostaviti određenim grupama, onim najugroženijim skupinama i zdravstvenim radnicima.