Nastali davne '86, koketirali su sa thrash metalom i death metalom, no uvijek su bili tehnički spektakularni i pomicali su granice žanr

Pestilence, svima nam poznat i drag death metal stroj nam se vraća povodom 30. godišnjice izlaska jednog od najlegendarnijih death metal albuma, Consuming Impulse kojega će ovom prigodom odsvirati u potpunosti!!

PESTILENCE (NED)

http://www.pestilence.nl/

Patrick Mameli - Gitara/vokal

Septimiu Harsan - Bubanj

Tilen Hudrap - Bass

Calin Paraschiv - Gitara

Nastali davne '86, koketirali su sa thrash metalom i death metalom, no uvijek su bili tehnički spektakularni i pomicali su granice žanra. Vlasnici su apsolutnih remek djela i klasika žanra poput Malleus Maleficarum (1988), Testimony of The Ancients (1991), Consuming Impulse (1989), Spheres (1993)... nećemo dalje nabrajati, dovoljna su prva čet'r'. Dakle, još jednom. Pestilence se vraća u Zagreb da nam u cijelosti odsvira Consuming Impulse!!



Bleeding Gods (NED)

www.bleedinggods.net

Ramon Ploeg - Gitara

Mark Hisman - Vokal

Rutger van Noordenburg - Gitara

Daan Klemann - Bubanj

Jessica Otten - Bass

David Gutierrez Rojas - Keyboards

Nastali 2012 kada je gitarist Ramon Ploeg otišao iz benda Houwister, iza sebe imaju demo i dva albuma. Na turneji predstavljaju Dodekathlon koji je izašao za ni manje ni više nego Nuclear Blast ove godine!



Grimaze (BUL)

http://grimaze.com/

Nedislav Miladinov - Bubanj

Melina Krumova- Gitara

Pavel Krumov - Gitara

Georgi Ivanov - Vokal

Filip Kolarov Bass

Mladi bend iz Bugarske, sviraju kombinaciju death metala sa grooveom. Iza sebe imaju album i EP. Tourali su sa Decapitated, Hatesphere, Thy Disease i Dehydrated te su odsvirali preko 250 koncerata.

Upad - 120 kunića danas i sutra, 140 na dan koncerta