Radnja romana smještena je u blisku budućnost u Irsku, gdje je desničarska, totalitarna vlada preuzela vlast, neslaganje rješava novoosnovana tajna policija
Nedavno je zagrebački nakladnik Ljevak objavio novi zanimljivi naslov u Biblioteci Cicero.
Riječ je o romanu nagređenog Nagradom Booker za 2023. Godinu, Paula Lyncha PROROKOVA PJESMA, u izvrsnom , privlačnom tvrdom uvezu, na 315 stranica, u prijevodu s engleskoga Deana Trdaka.
Sve je bliža tiranija. Eilish Stack bespomoćno promatra svijet oko sebe koji se mijenja.
Najprije joj nestaje muž a zatim i najstariji sin, ona kreće u očajnički plan da zaštiti ostatak obitelji.
Mogućnost zamisliva na svakom mjestu i u svako vrijeme.
