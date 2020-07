Prijatelji životinja apeliraju na trgovačke lance da prestanu s prodajom živih životinja, gnušanje kupaca i neetično postupanje prema živim životinjama ruši ugled tvrtkama

Prijatelji životinja ponovo apeliraju trgovačkim lancima da prestanu sa praksom prodaje živih riba, rakova, školjkaša i drugih mekušaca u supermarketima. Navode da takvom neetičnom, neprimjerenom i neodgovornom postupanju prema životinjama treba doći kraj. Osim što prizori napaćenih, bespomoćnih životinja bačenih na led kako bi što dulje ostale svježe te koje se bore doći do zraka satima, ponekad čak i danima, umirući u teškim mukama izazivaju zgražanje kupaca, u konačnici štete imidžu tvrtke. „Ovdje govorimo o najvećim supermarketima u Hrvatskoj koje smo već nekoliko puta zamolili da ukinu prodaju živih životinja jer osim nehumanih uvjeta držanja koji samo produljuju patnju već ionako izmučenih životinja, dobivamo dojave ogorčenih, izbezumljenih kupaca koji su odlučili bojkotirati kupnju u takvim trgovinama" - javljaju Prijatelji životinja te smatraju da trgovine ne bi smjele biti mjesta u kojima se žive životinje zlostavljaju i ubijaju.

Kampanja „Poštujmo naše more" koju Prijatelji životinja provode u suradnji s europskom krovnom organizacijom za dobrobit životinja Eurogroup for Animals, ima za cilj educirati javnost o problematici uzgoja, držanja, prodaje i izlova riba - senzibilnih, društvenih bića čija populacija je u posljednjih 50 godina istrebljenja za zastrašujućih 90 posto. Iako držanje živih životinja za ljudsku konzumaciju nije izrijekom regulirano zakonskim odredbama Republike Hrvatske, trgovački lanci i trgovine kao pravne osobe mogu samostalno odlučiti što učiniti glede toga, odnosno hoće li žive životinje držati u svakodnevnoj ponudi ili se priključiti kampanji „Poštujmo naše more" i javno istupiti za njihovu zaštitu.

„Iako se trguje živim životinjama isključivo zbog nakupljanja profita, to nikako nije opravdanje za pretvaranje trgovina u klaonice!" - odlučni su Prijatelji životinja te dodaju kako neki supermarketi idu toliko daleko da čak kupcima nude opciju da „upecaju" svoju ribu na licu mjesta iz neadekvatno opremljenog umjetnog ribnjaka čija voda je prljava, a mnoštvo riba naguranih u mali prostor podložno je zarazama i ozljedama te bez sumnje potvrđuje okrutnost nad životinjama. Trgovina živim ribama, transport i uzgoj stvaraju idealne uvjete za razvoj i širenje raznih mikroorganizama, kao što je slučaj i sa pandemijom COVID-a 19, a to je još jedan od razloga zašto bi trebalo zabraniti ovakve prakse.

Zakonom o zaštiti životinja zabranjeno je životinje ubijati, nanositi im bol, patnju i ozljede, odnosno namjerno ih izlagati strahu, kao i ograničavati kretanje životinjama na način koji im uzrokuje bol, patnju, ozljede ili strah. „Iz dojava građana uočavamo da u ovom slučaju nema adekvatnog provođenja zakona ni nadziranja rada trgovina koje drže i prodaju žive životinje za ljudsku prehranu pa tako ni posljedičnog sankcioniranja prekršitelja" - užasnuti su Prijatelji životinja i smatraju da ovakvo morbidno postupanje prema živim životinjama u trgovinama treba zabraniti.

Prijatelji životinja pozivaju trgovačke lance i supermarkete diljem države da prošire svoju poslovnu etiku i u nju uključe žive ribe i rakove, te unatoč zakonskim manjkavostima pokažu da kao trgovački lanci razumiju i uvažavaju nužnost zaštite životinja, ne dozvoljavajući prodaju živih životinja u svojim trgovinama. „Na taj način izravno pomažu životinjama i, odbacivši bilo kakvu mogućnost da se sada i u budućnosti u njihovim trgovinama zatočavaju, muče ili ubijaju životinje, dodatno izgrađuju svoj ugled kao tvrtke" - poručuju Prijatelji životinja.



Kako pridonijeti zaštiti i poštivanju našega mora i svih njegovih stanovnika te više o kampanji „Poštujmo naše more" kao i edukativni animirani filmovi može se pronaći na www.prijatelji-zivotinja.hr, a prijedlog Udruge za izmjenu Zakona o zaštiti životinja možete pročitati ovdje.