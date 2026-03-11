Šibenski bend Stratus promovira album "Hard Core" u zagrebačkom klubu DVA OSAM, u subotu 28. ožujka! Stratusima će se na ovoj promociji pridružiti gosti - Zlatni Zubi Franje Tuđmana i Pozeri! Za punk party prije i nakon koncerata pobrinut će se Tades Sanvile & Programello! Bit će ovo još jedan koncert kojim u klubu obilježava 50 godina Punka!

Stratus je na ljeto 2025. objavio - "Hard Core" - novi album nakon 30 godina. Potkovani punk i metal bendovima, album "Hard Core" ne kalkulira, već najvjerodostojnije dosad predočava Stratusovu viziju kombinacije stilova koju njeguju godinama, i isporučuje 10 novih metaliziranih hardcore stvari koje grizu, i lupaju ravno u zube. Stratus je šibenski hardcore punk/thrash metal bend osnovan ranih devedesetih, a reaktiviran je 2020. godine. Osim aktualnog albuma "Hard Core", objavili su "Kratko i jasno" na kazeti. Tomi, Stipi i Anti, odnosno trojici iz originalne postave, za bubnjevima pridružio se Jere iz šibenskih bendova Cult Of Reborn, Disaster i Zlobnik.

Zlatni Zubi Franje Tuđmana

Ne jedan, ne dva - čak tri zlatna zuba Franje Tuđmana! Šalu na stranu, ovaj tročlani bend iz Zagreba na stageu servira opaki punk u hardcore stilu, s bijesnom gitarom, još bijesnijim vokalom i ritam sekcijom koja zakucava neizbježnu katarzu.

Pozeri

Pozeri su zagrebački punk-rock bend koji uz nekoliko promjena u sastavu od 2023. vari svoj zanat trgajući trzalice, palice, žice i glasnice u jednoj sobici na Trešnjevci. Sa svojom ličko-bodulsko-riječko-zagrebačkom postavom, donijet će vam šansu za pijano đuskanje na setlistu koja kombinira njihove autorske pjesme s najskupljim bengerima pop-panka, pank-rocka, te njima najdražeg gej-panka!

Ulaznice za koncert

Ulaznice su dostupne u pretprodaji po cijeni od 7 eura, na ulazu u klub one će koštati 9 eura, odnosno 6 eura za studente uz predočenje X-ice na ulazu kluba.

Osim putem interneta, ulaznice se mogu kupiti u dućanu ploča PDV, na prvom katu Pločnika, u Međimurskoj ulici 21 u Zagrebu.



