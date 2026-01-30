Pandur i plavuša... i problemi, naravno
... i što bi sve moglo krenuti po krivu kad njih dvoje krenu razgovarati... ;)
Policajac krenuo u patrolu cestom, i ugleda plavušu kako stoji ispred stupa javne rasvjete i kuca po njemu. Dođe do nje i upita je:
- Gospođo, oprostite, zašto kucate po stupu javne rasvjete?
Plavuša ga pogleda i nervozno odgovori:
- Ma, vidim oglas da se iznajmljuje stan, a nema zvona, pa kucam da pitam koliko košta.
Policajac je pogleda zbunjeno, počeše se po glavi i reče:
- Pa vidite da je upaljeno svjetlo, netko je sigurno kod kuće, kucajte vi i dalje!
30.01.2026. 06:44:00
