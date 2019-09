Ozonska rupa koja se svake godine otvara iznad Antarktike na putu je da postane najmanja u posljednja tri desetljeća, kažu znanstvenici. No ono što im definitivno nije jasno je čudan oblik koji je rupa poprimila ove godine - snažno se kriveći prema južnoj Americi, umjesto da se centrira na Južni pol, piše The Independent.

Taj rijedak oblik, nikad prije primijećen, ukazuje na značajno izobličenje uobičajenog polarnog vorteksa, koji je odgovoran za održavanje niskih temperatura u stratosferi. Rupa je trenutno na upola manjoj veličini nego što je obično u vrijeme sredine rujna te je možda već dosegla svoju maksimalnu veličinu, nešto manju od samog kontinenta Antarktike.

Ozon je molekula koja se sastoji od tri atoma kisika i odgovoran je za filtriranje štetnog ultraljubičastog zračenja sa Sunca. Plin se stvara i raspada u stratosferi, 20 do 30 kilometara iznad Zemlje.

U čistoj atmosferi, ciklus proizvodnje i raspadanja je u ravnoteži. No iz balansa ga izbacuju kemikalije koje sadrže klor i brom, što rezultira padom koncentracije ozona najviše u antarktičkom prstenu u rujnu i u listopadu. Protokol iz Montreala potpisan 1987. pokušava poboljšati situaciju tako što zabranjuje proizvodnju i upotrebu kemikalija koje najviše oštećuju ozonski omotač.

Ozonska rupa je prošloga tjedna obuhvaćala pet milijuna četvornih kilometara, a u isto vrijeme lani više od 20 milijuna. Godine 2017. prostirala se više od deset milijuna četvornih kilometara, što znači da varira od godine do godine. Uvjeti za raspad ozona pojavljuju se svake godine kada Antarktik izlazi iz zime, a reakciju potiče ponovna pojava sunčanog vremena u hladnoj stratosferi.

I dok je proces smanjivanja omotača ove godine počeo ranije nego obično, skratio ga je neočekivan toplinski događaj koji je temperaturu stratosfere podigao za 20 do 30 stupnjeva, destabilizirajući proces raspada ozona, pojašnjavaju stručnjaci.

"Povremeno dolazi do anomalija na Antarktici, no nitko ne zna što je točno uzrokovalo neobičan oblik ozonske rupe ove godine. To je svakako nov fenomen", rekla je znanstvenica Anna Jones.