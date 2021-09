Galerija Ilica nastavlja stvarati svjetsku povijest umjetnosti i budi duh zajednice

Galerija Ilica 9. rujna 2021. godine predstavila je izložbu-akciju naziva Društveni procesi, kojom je okupila 16 najeminentnijih hrvatskih umjetnika unazad 60 godina pa sve do danas i ponovno probudila umjetnost u zajednici. Na pročeljima zgrada, izlozima i fasadama od Britanskog trga do Trga bana Josipa Jelačića osvanula su djela hrvatskih umjetnika koji kroz svoje stvaralaštvo propituju morfologiju i društvena stanja okosnice zagrebačke društvene, prometne i kulturne urbane infrastrukture. Kurator jesenskog postava izložbe-akcije Društveni procesi je umjetnik Aleksandar Battista Ilić, a ulogu produkcijskog partnera nosi Hrvatsko društvo likovnih umjetnika. Postav Društveni procesi, kojim ulica postaje jedna od većih galerija na svijetu ukupne površine od 20.000 kvadrata, moguće je razgledati do 30. rujna 2021. godine.

Otvorenje izložbe-akcije Društveni procesi podržao je velik broj građanki i građana te javnih institucija, što ovu izložbu-akciju čini pravom demokratskom izložbom i ukazuje na sveprisutnu potrebu za buđenjem umjetničkog duha u zajednici. „Vrijednost ove izložbe-akcije nije samo u umjetnicima koji su kanonski u smislu svjetske povijesti umjetnosti, nego je i u stotinama građana koji daju svoj doprinos, sudjeluju u umjetnosti, dijele svoje životne prostore za postavljanje umjetničkih djela te na taj način ostvaruju koheziju zajednice na Ilici i pomiču umjetnost iz elitnih okvira. Projektom Galerija Ilica želimo našim sugrađanima poslati poruku tu smo, zajedno smo, a umjetnost još od pećinskog doba pomaže svojoj zajednici da se nosi sa svim zebnjama i strahovima", izjavio je kurator izložbe-akcije Aleksandar Battista Ilić. Umjetničkim djelima Aleksandra Battiste Ilića, Tomislava Gotovca, Ivana Kožarića, Ivane Keser, Vlade Marteka i mnogih drugih umjetnika, aktivirane su javne površine, pročelja, izlozi i komercijalni prostori koji su do određene razine zapušteni i prazni te je pružena perspektiva za osvještavanje zajedničkih gradskih prostora i ulica kao prostora društvenih procesa, akcije i interakcije. Postavom Društveni procesi naglašavaju se društvene vrijednosti, ljudska komunikacija, održiva budućnost i kvaliteta života, čime se iskazuje gesta solidarnosti prema građanima nakon svih nedaća koje su zadesile grad, ali im se istovremeno daje prilika da svjedoče vrijednostima progresivne umjetnosti.

Ovom izložbom-akcijom grad Zagreb dodatno se evocira kao centar svjetski relevantnih umjetničkih projekata te se obilježava više od 50 godina akcionističkog djelovanja umjetnika u Hrvatskoj. Galerija Ilica se od 2017. godine razvija kao integralni dio Projekta Ilica: Q'ART, čiji je organizator Umjetnička organizacija Imagine platforma, a cijeli Projekt dio je Artupunkture - inicijative i projekta sinteze raznih umjetničkih događanja u gradu Zagrebu kojeg organizira Turistička zajednica grada Zagreba. Galerija Ilica komunicira kako se umjetnička praksa može manifestirati u svakodnevici pojedinaca pri čemu je otvorena prema svima, prema urbanom tkivu pristupa na nediskriminirajući način te kulturu pretvara u društveno aktivnu supstancu grada.

Galerija Ilica od srca zahvaljuje na podršci pokroviteljima događanja: Ministarstvo kulture i medija, Grad Zagreb, Turistička zajednica grada Zagreba, IGEPA group, Arskopija, Večernji list i T-portal, partnerima događaja: Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Državne nekretnine, sponzoru: JANAF, lokacijskim partnerima: Nama, Pan-Pek, Tekstilpromet, Makronova, Muzej suvremene umjetnosti Zagreb, Konzum, Muzejski dokumentacijski centar, Hrvatski restauratorski zavod, Hrvatska obrtnička komora, Obrtnička komora Zagreb, Ambar Bar te Spika Bar. Isto tako zahvaljujemo svim stanovnicima Ilice, kafićima i trgovinama na suradnji i susretljivosti, bez kojih realizacija ne bi bila moguća.