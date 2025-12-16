Nakon tri iznimno uspješna izdanja koja su SHIP Festival pozicionirala među najuzbudljivija glazbena događanja, službeno su otvorene prijave za bendove i izvođače koji žele postati dio četvrtog izdanja SHIP Festivala. Prijave traju od 16. prosinca 2025. do 16. veljače 2026. godine, a zainteresirani se mogu prijaviti putem službene web stranice festivala, odnosno izravno putem prijavnog linka.

Četvrto izdanje SHIP-a se iduće godine od 10. do 13. rujna vraća na šest atraktivnih pozornica diljem Šibenika, grada koji je u kratkom vremenu postao sinonim za dobru glazbu, inspirativne susrete i snažnu kreativnu energiju.

„Prošle godine smo imali preko 1300 prijava što znači da se za SHIP čulo diljem Europe, pa i šire. Iako je proces preslušavanja zahtjevan, veselimo se čuti neke sjajne bendove koje ćete onda i gledati na šibenskim pozornicama. Pozivamo sve zainteresirane izvođače da apliciraju. Vidimo se u Šibeniku!", istaknuli su organizatori.

SHIP ostaje vjeran svojoj misiji - otkrivanju nove glazbe i povezivanju izvođača s glazbenom industrijom. Festival je namijenjen izvođačima koji žele predstaviti svoj rad međunarodnoj publici i profesionalcima te napraviti iskorak na domaćoj i europskoj sceni. Fokus festivala i u četvrtom izdanju bit će na umrežavanju, edukaciji i razmjeni iskustava, uz bogat konferencijski i koncertni program.

Za publiku i profesionalce već su dostupne Super Early Bird ulaznice te Super Early Bird Pro Pass ulaznice, koje se mogu nabaviti putem sustava Entrio.

Posljednje izdanje SHIP Festivala, održano u rujnu 2025. godine, okupilo je 114 govornika iz 33 zemlje i više od 650 glazbenih profesionalaca iz 54 zemlje svijeta, čime je dodatno potvrđen status SHIP-a kao jednog od najperspektivnijih showcase festivala u Europi.

Ugledni svjetski mediji poput Rolling Stone UK, Clash, IQ i The Line of Best Fit redovito su izvještavali o festivalu, ističući njegovu autentičnu atmosferu, otvorenost, visoku razinu organizacije i jedinstvenu lokaciju, dok se u njihovim tekstovima Šibenik sve češće opisuje kao novo glazbeno središte Mediterana.