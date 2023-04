U Galeriji Kranjčar svečano je otvorena izložba „Ja sam snaga" Udruge Nismo same i nagrađivanog fotografa Vjekoslava Skledara. Tema ove izložbe je destigmatizacija onkoloških pacijentica kroz fotografske portrete i emotivne priče deset hrabrih žena koje su se susrele s teškom bolešću raka dojke te gubitkom kose. To je ujedno prva izložba Udruge Nismo same, a glavni cilj je utjecati na okruženje i potaknuti promjenu percepcije javnosti prema bolesti od koje obolijeva sve veći broj mladih žena. Izložba je otvorena do 20. travnja 2023. te je besplatna za sve posjetitelje.

Jedna od najuočljivijih posljedica kemoterapije koja izaziva strah kod velikog broja oboljelih žena je gubitak kose. Kosa je dio njihova identiteta, osobnosti, ženstvenosti, snage i samopouzdanja, a "hoću li ostati bez kose?" neizbježno je pitanje koje si svaka od njih postavlja kada započinje proces liječenja raka dojke, najčešće maligne bolesti kod žena. Također, kroz povijest se kosa često povezivala s pojmom ljepote i osobnosti, što je važno svakom čovjeku. Upravo iz tog razloga organizirana je izložba fotografija pod nazivom „Ja sam snaga" nagrađivanog fotografa Vjekoslava Skledara, koja prikazuje snažne žene suočene s gubitkom kose tijekom liječenja, a ima za cilj naglasiti važnost destigmatizacije za oboljele. Ovo je prva takva izložba Udruge Nismo same koja već šestu godinu svojim brojnim aktivnostima sustavno radi na podizanju svijesti o nužnosti preventivnih pregleda i ohrabrenju oboljelih.

„Jako sam ponosna jer je još jedan san Udruge Nismo same prerastao u stvarnost. Ovom izložbom htjeli smo prikazati koliko je važno pružiti podršku onkološkim pacijenticama i destigmatizirati bolesti poput raka dojke, ali i nuspojave liječenja kao što je gubitak kose. Deset hrabrih žena podijelilo je s nama svoja iskustva, pokazujući koliko je važno ostati snažan i boriti se protiv bolesti. Ovim putem htjela bi se zahvaliti svim ženama koje su dio ove značajne izložbe, Vjekoslavu Skledaru koji stvorio ove prekrasne portrete te svima koji su svojim dolaskom pružali podršku", istaknula je Ivana Kalogjera, predsjednica Udruge Nismo Same.

„Pustile su me u svoj dom i odlučile biti ranjive preda mnom. Sve fotografije su nastale potpuno spontano, a prije toga smo opušteno razgovarali o svemu. Tražio sam samo bijeli zid ili neku čistu podlogu kako bi mogao uhvatiti svaki detalj i izvornu emociju tih zaista predivnih, hrabrih žena. Ponosan sam što su mi dozvolile svjedočiti njihovoj neopisivoj snazi. Zaista sam počašćen jer osim što su pokazale fizičku ranjivost, ogolile su i dio svoje duše", nadodao je Vjekoslav Skledar koji je vrlo emotivnim govorom prenio svoje iskustvo i proces nastanka crno-bijelih portreta.

Događaj je okupio velik broj ljudi - od visokih dužnosnika, liječnika i doktora, članica i prijatelja Udruge, a izložbu je svečano otvorila dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture i medija.

„Kada gledam ove fotografije ne vidim ništa tužno već puno snage i životne radosti. Ova izložba daje poruku svima nama da zapravo ne smijemo čekati taj trenutak za pokazati ove predivne osmijehe. Čestitam ovim ženama na snazi koju imaju i koju su podijelile s nama. Kosa ima mnogo simbolike i sigurno da je taj gubitak jedan od vidljivijih stvari, međutim osmjesi koje smo danas vidjeli na ovim fotografijama pobjeđuju gubitak kose. Empatija koju osjećamo sada neka bude simbol za zajedničku borbu protiv stigmatizacije. Čestitam još jednom svim ženama koje su ogolile dušu i Udruzi Nismo same koja se s vama veseli i tuguje, a nas podsjeća da one trebaju imati potporu društva. Želim da Udruga nastavi s ovakvim plemenitim radom te mi je velika čast i zadovoljstvo što sam imala priliku svečano otvoriti prvu ovakvu njihovu izložbu", rekla je dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture i medija.

Izložba je ganula srca svih prisutnih. Deset snažnih žena, onkoloških pacijentica oboljelih od raka dojke, odlučile su se „ogoliti" pred svijetom i podijeliti svoja iskustva kroz priče i fotografije. Zbirka portreta vjerodostojno prikazuje hrabrost žena koje vode bitku s teškom bolešću i gubitkom kose, ali i kako su pronašle snagu, motivaciju i samopouzdanje da se bore protiv diskriminacije i stigmi te da se vrate normalnom životu.

"Zahvalna sam što sam mogla biti dio ovog značajnog projekta. Osjećam se ispunjeno i jako ponosno. Kada ugledam svoj portret osjećam snagu, a vjerujem da to osjećaju i sve ostale žene koje su stale ispred objektiva. Teško je biti onkološki pacijent jer je osjećaj dosta degradirajući i oduzima vam dostojanstvo. Međutim, drago mi je da sam pri kraju svog liječenja i nadam se da neću više morati prolaziti kroz takav teški životni period. Drago mi je jer će me ovi portreti podsjeti na period koji sam proživjela. Snaga dolazi u malim koracima, bolest je borba, ali borba je rast i kroz rast dolazi snaga. Nadam se da ćemo svojim pričama potaknuti ljude da budu suosjećajniji prema onima koji se bore s bolestima, ali da ćemo i podići svijest o važnosti prevencije i ranog otkrivanja raka. Još jednom hvala Udruzi Nismo same što su nam omogućile da podijelimo svoje priče i da razbijemo stigmu koja vlada u okruženju", rekla je Željka Mikulčić koja se obratila u ime svih hrabrih žena čiji portreti i priče su podijeljene u sklopu izložbe „Ja sam snaga".

Ova izložba daje doprinos promjeni percepcije javnosti prema raku dojke, bolesti od koje obolijeva sve veći broj mladih žena. Pokazuje da iza svakog broja statistike stoje hrabre žene koje se bore za svoj život, ali i za svoje mjesto u društvu. Ova izložba je dokaz da umjetnost može biti snažan alat za borbu protiv bolesti, stigme i diskriminacije te da nam može pomoći da postanemo empatičniji prema onima koji se bore s malignim bolestima poput raka dojke. Zbirku portreta ovih prekrasnih, hrabrih žena možete pogledati do 20. travnja u Galeriji Kranjčar. Izložba je besplatna za sve posjetitelje.