One Take Film Festival, međunarodni festival filmova snimljenih u jednom kadru, poziva sve zainteresirane autore i autorice da prijave filmove za nadolazeće, 12. izdanje festivala koje će se održati u Zagrebu od 21. do 23. listopada. Rok za prijavu filmova je 15. svibnja.

Svaki autor može prijaviti samo jedan film, a pravo sudjelovanja imaju isključivo filmovi nastali poslije 1. siječnja 2021. godine. Prijavnica se nalazi OVDJE, a festivalski pravilnik OVDJE.

U službenoj konkurenciji ONE TAKE FILM FESTIVALA prikazuju se isključivo filmovi snimljeni u jednom kadru. Trajanje filma nije ograničeno. Na festivalu mogu sudjelovati igrani, dokumentarni i eksperimentalni filmovi, te glazbeni i reklamni spotovi. Filmove za selekciju treba slati kao video datoteku (mp4, mov, avi, wmv) na jedan od dva načina: fizički medij (DVD-Data, USB Drive, SD Card, itd.) zajedno s ispunjenom i vlastoručno potpisanom prijavnicom poslati na adresu: ONE TAKE FILM FESTIVAL, Trg žrtava fašizma 14, 10000 Zagreb ili postaviti na online servis po izboru (npr. Wetransfer, Dropbox ili Copy) te poslati link za preuzimanje s odgovarajućom ispunjenom i digitalno potpisanom prijavnicom u PDF-u na submissions@onatakefilmfestival.com

Uz selekcijsku kopiju i ispunjenu prijavnicu, autori moraju poslati (poštom ili na email) životopis redatelja s kompletnom filmografijom, sinopsis i dvije fotografije iz filma.

U slučaju nepotpunih prijava, prijavljeni film selekcijska komisija neće razmatrati. Svi prijavljeni filmovi moraju imati engleske podnaslove ili engleske dijaloške liste. Filmovi s cjelovitom prijavom moraju biti poslani poštom ili postavljeni online najkasnije do 15. svibnja 2021.

Za sudjelovanje se ne naplaćuje kotizacija.

Sve informacije o festivalu pratite na: www.onetakefilmfestival.com