Uz projekciju filma Zemlja je plava poput naranče ukrajinske redateljice Irine Cilik započelo je ovogodišnje izdanje ZagrebDoxa, a do 20. lipnja bit će prikazano 80-ak dokumentaraca u 12 programa

Ovogodišnje, sedamnaesto izdanje Međunarodnog festivala dokumentarnog filma ZagrebDox otvoreno je u nedjelju, 13. lipnja u Kinu SC u Studentskom centru u Zagrebu. Festival je započeo projekcijom nagrađivanog filma Zemlja je plava poput naranče (The Earth is Blue as an Orange) ukrajinske redateljice Irine Cilik, dirljivim pacifističkim obiteljskim dokumentarcem ovjenčanim nagradom za najbolju režiju na Sundance Film Festivalu. Uoči projekcije publici su se obratili direktor ZagrebDoxa Nenad Puhovski i zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba Luka Korlaet.

„Protekla je godina bila izazovna za sve nas. Pogodili su nas pandemija i potres, povukli smo i zatvorili, reducirali svijet na ono što se moglo vidjeti kroz malu, elektronsku ključanicu - mobitel, tablet, televizor. Vjerujem kako je ipak došlo vrijeme da izađemo iz zatvorenih prostora i vratimo se u onaj nešto veći svijet - svijet koji nas okružuje. Posve sigurno, on više nije onaj koji smo ostavili, ali je svejedno naš, jer drugoga nemamo. U sučeljavanju s takvim svijetom, dokumentarni film zasigurno je jedan od najboljih alata. On nas podsjeća da problemi sukoba na Bliskom Istoku ili problemi migranata postoje i dalje, da ekologija ili rodna ravnopravnost nisu teme koje su same od sebe nestale, da je taj veći svijet prepun zanimljivih priča, ljudskih sudbina i emocija koje možemo dijeliti. ZagrebDox je uvijek bio mjesto na kojem smo se mogli susresti s pričama, ljudima i emocijama. Dobrodošli na ZagrebDox, dobrodošli natrag u uzbudljiv, tužan, veseo, strašan, divan svijet - naš zajednički svijet", kazao je direktor ZagrebDoxa Nenad Puhovski.

Luka Korlaet, zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba, službeno je proglasio festival otvorenim uz sljedeće riječi: „Izazovne situacije u kojima smo se u proteklom razdoblju našli kao društvo odražavaju se i na ovogodišnjem programu ZagrebDoxa, čime se potvrđuje aktualnost dokumentarnog filma i spremnost da brzo reagira na društvene promjene i izazove suvremenog društva poput pandemije, ratova i potresa. U izazovnim uvjetima za održavanje festivala, neizmjerno je važan kontinuitet. Posebno bih izdvojio meni blizak edukativni segment, u kojem ove godine svoje znanje prenosi jedan od najnagrađivanijih kazališnih i filmskih redatelja Milo Rau, kao i naš Rajko Grlić, uspješan kao redatelj i edukator i izvan naših granica. Ovakvim interdisciplinarnim pristupom, koji nadopunjuje onaj reprezentativni, program omogućuje usavršavanje novih filmskih naraštaja te doprinosi njegovanju dokumentarizma u Hrvatskoj, a rezultat se vidi i u broju premijera domaćih, i to većinom mladih autora na ovogodišnjem festivalu. Izuzetno me veseli što se festival održava uživo, jer gledanje filmova u kino dvoranama pridonosi dijeljenju emocija i razmjenjivanju dojmova".

U idućih tjedan dana, zaključno s nedjeljom, 20. lipnja, u Kinu SC, MM centru i Teatru &TD u zagrebačkom Studentskom centru te na Ljetnoj pozornici Tuškanac prikazat će se 84 filma u 12 različitih programa. 18 filmova u međunarodnoj konkurenciji nalazi se u utrci za Veliki pečat, službenu festivalsku nagradu, a filmove ocjenjuje međunarodni žiri: redatelj Rajko Grlić, predsjednik ovogodišnjeg žirija, montažerka Vesna Biljan Pušić i ruski redatelj Ilja Povolockij, lanjski laureat ZagrebDoxa. U konkurenciji za istu nagradu u regionalnoj sekciji nalazi se 20 ostvarenja, pri čemu je čak 11 hrvatskih naslova, a o dobitniku ili dobitnici odlučivat će regionalni žiri koji čine domaći redatelj Đuro Gavran, rumunjski redatelj i istraživački novinar Radu Ciorniciuc te povjesničarka filma i selektorica Jasmin Basic. Mladi žiri, čiji su članovi filmska producentica i selektorica Lejla Dedić, promotorica u filmskoj industriji Mirjam Wiekenkamp te psiholog i znanstvenik Boris Jokić, dodijelit će Mali pečat najboljem filmu autorice ili autora do 35 godina starosti. Članovi žirija Movies That Matter - producent i festivalski programer Oliver Sertić, iranski filmaš Mehrdad Oskouei te dekanica zagrebačke Akademije dramske umjetnosti Franka Perković Gamulin - dodijelit će nagradu filmu koji na najbolji način promiče ljudska prava. Članovi FIPRESCI žirija - filmski kritičar Ruggero Calich, filmski kritičar i izvanredni profesor na Danskoj školi medija i novinarstva u Aarhausu Steffen Moestrup i kanadska filmska kritičarka i spisateljica Justine Smith - odlučit će o dobitniku Nagrade FIPRESCI koja se dodjeljuje najboljem filmu u regionalnom natjecateljskom programu. Nagrada Teen Doxa pripast će najboljem filmu koji govori o problemima mladih, a dodijelit će ju učenice i učenici Američke međunarodne škole u Zagrebu. Publika će također odlučivati o najboljem filmu, pa će ostvarenje s najvišom prosječnom ocjenom osvojiti Nagradu publike. Naslovi pobjedničkih filmova bit će objavljeni na ceremoniji dodjeli nagrada u subotu, 19. lipnja, a jedan ovogodišnji laureat već je poznat: riječ je o dobitniku nagrade Mojoj generaciji, velikom izraelskom filmašu Aviju Mograbiju, kojeg će ZagrebDox ugostiti narednih dana.

Prvi festivalski dan započinje besplatnim projekcijama u 15 sati; u Teatru &TD u tom terminu bit će prikazan i film otvaranja, Zemlja je plava poput naranče Irine Cilik, uz Q&A sa autoricom. Uz niz dokumentaraca koji će biti prikazani do zadnjeg termina u 22 sata, održat će se i dvije premijere hrvatskih ostvarenja. U programu Teen Dox premijerno će biti prikazan film One su tu Andrijane Mirne Marin o iskustvima i položaju žena u glazbenoj industriji progovara na temelju priča o četiri kantautorice i dva benda: Sari Renar, Nini Romić, Billie Joan, Mary May, Punčkama i Seven Mouldy Figs. Projekcija spomenutog filma održat će se u 18 sati u Kinu SC uz razgovor autorice s publikom. Svjetska premijera očekuje i film Dubica autorice Marine Aničić Spremo, koji je nastao u produkciji Factuma, a projekcija započinje u 20 sati u Kinu SC. Spomenuti dokumentarac bilježi svakodnevicu u Hrvatskoj Dubici, selu kraj Une, na granici s Bosnom i Hercegovinom. Kroz razgovore sa sve malobrojnijim stanovnicima, redateljica portretira mjesto koje se nikada nije oporavilo od ratnih stradanja, no koje - usprkos brojnim problemima i sudbini koju dijeli s brojnim hrvatskim selima i malim gradovima - pruža nadu u kvalitetniji suživot. Festivalska gošća, redateljica Dea Gjinovci, predstavit će svoj film Buđenje na Marsu (Wake Up On Mars) u 19 sati u Teatru &TD, a autorice filma Pokajnici? (A Rifle And a Bag), redateljice Cristina Hanes i Isabella Rinaldi, o svom će ostvarenju razgovarati nakon projekcije u 21 sat u Teatru &TD.

Ulaznice za ovogodišnje izdanje ZagrebDoxa mogu se nabaviti na www.mojekarte.hr i na blagajni u predvorju Kina SC Studentskog Centra u Zagrebu.

ZagrebDox se održava uz potporu Grada Zagreba i Hrvatskog audiovizualnog centra, a ZagrebDox Pro uz potporu programa Kreativna Europa - potprogram MEDIA.