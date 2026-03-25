Optimalna zaštita od sunca za cijelu obitelj, što je nevjerojatno važno ove godine ;)

Jeste li već počeli planirati ljetni odmor ili se veselite sunčanom vikend izletu? Iako smo još u iščekivanju prvih ljetnih dana, želja za suncem i boravkom na otvorenom sve je veća. Dobra zaštita od sunca pritom je nezaobilazan dio svake torbe. Uz Zenova proizvode za zaštitu od sunca, Actionov vlastiti brend, cijela obitelj je spremna. Ove godine Action dodatno unaprjeđuje asortiman i donosi tri nova proizvoda za svakodnevnu zaštitu od sunca: toniranu kremu za lice sa SPF-om 50 te mineralno mlijeko za sunčanje dostupno u dvije opcije - SPF 30 i SPF 50. Uz osvježeni i prošireni asortiman, zaštita i njega dostupni su po pristupačnim cijenama, za bezbrižno uživanje na suncu.

Noviteti u ponudi: tonirana krema za lice i mineralna zaštita

Ove godine Action proširuje Zenova asortiman novim proizvodima koji podržavaju vašu svakodnevnu rutinu na suncu uz pouzdanu zaštitu, među kojima se ističe nova Zenova tonirana krema za lice SPF 50. Ova krema pruža vrlo visoku zaštitu, ali i suptilan ton za svjež izgled i prirodan sjaj. Formula je obogaćena hijaluronskom kiselinom za hidrataciju te ne sadrži mikroplastiku ni oktokrilen. Zahvaljujući laganoj, nemasnoj teksturi, krema se brzo upija i vodootporna je, a također sadrži miris bez alergena.

Za one koji preferiraju trenutačnu zaštitu od sunca, novo Zenova mineralno mlijeko za sunčanje SPF 50 i SPF 30 savršen je izbor. Ovo mlijeko za sunčanje izrađeno je od 100 % prirodnih sastojaka te je također bez mirisa. Obogaćena vitaminom E, formula ne sadrži oktokrilen ni mikroplastiku, te se brzo upija, pružajući učinkovitu zaštitu.

Nova tonirana krema za lice SPF 50 dostupna je po cijeni od 3,99 €, dok je mineralno mlijeko za sunčanje SPF 50 dostupno po cijeni od 7,49 €.

Sensitive Sun Milk

Dobre vijesti za ljubitelje Zenova mlijeka za sunčanje za osjetljivu kožu - formula za osjetljivu kožu dodatno je unaprijeđena, čime su i SPF 30 i SPF 50 sada još lakši za nanošenje.

Zenova Mlijeko za sunčanje Sensitive SPF 30 dostupno je po cijeni od 4,85 €, dok je SPF 50 dostupan po cijeni od 5,99 €.

Optimalna zaštita za male avanturiste

Lov na blago u parku, gradnja kule od pijeska na plaži ili isprobavanje ljuljački na igralištu? Zenova dječji proizvodi za zaštitu od sunca osiguravaju da je vaš mali avanturist spreman za svaku aktivnost na otvorenom. Dječja koža posebno je osjetljiva, zbog čega je kvalitetna zaštita od sunca iznimno važna. Uz Zenova Mlijeko za sunčanje Kids Sensitive SPF 50 ili Zenova za djecu Sprej za sunčanje SPF 50, nanošenje zaštite je brzo i jednostavno, pa djeca mogu bezbrižno uživati na suncu. Čak i tijekom igre u vodi ovi Zenova proizvodi ostaju vodootporni i bez mirisa.

Zenova Mlijeko za sunčanje Kids Sensitive SPF 50 dostupno je po cijeni od 5,99 €, dok je Zenova za djecu Sprej za sunčanje SPF 50 dostupan po cijeni od 6,99 €.

Savršeno osvježenje nakon izlaganja suncu

Aftersun sprej - 2,12 €

Nakon dana provedenog na suncu, koži je potrebno osvježenje, a Zenova Aftersun pritom je hladi, umiruje i hidratizira zahvaljujući mentolu u formuli, ostavljajući kožu zdravom, njegovanom i blistavom. Dostupan je u velikom XXL pakiranju (500 ml) za cijelu obitelj ili u praktičnom spreju (200 ml).

Uživajte još više

Zenova proizvodi za zaštitu od sunca namijenjeni su svima koji vole boraviti na otvorenom, a cijeli asortiman ne sadrži mikroplastiku. Boce su izrađene od 100 % reciklirane plastike, a tube sadrže 55 % recikliranog materijala (bez čepa i etikete). Tube novih proizvoda toniranih krema za lice SPF 50 i Mlijeko za sunčanje za osjetljivu kožu SPF 30 i SPF 50 izrađene su od 50 % recikliranog materijala (bez čepa), čime nanošenje zaštite od sunca postaje još ugodnije!