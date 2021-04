Otkrij i doživi Europsku Amazonu biciklirajući duž Mure, Drave i Dunava, jednostavno nevjerojatna mjesta koja morate vidjeti

U sklopu projekta Amazon of Europe Bike Trail, koji povezuje 15 projektnih i 11 pridruženih partnera, razvio se model održive mobilnosti i jedinstveni turistički proizvod na području budućeg UNESCO 5-državnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav.

Amazon of Europe Bike Trail povezuje Austriju, Sloveniju, Hrvatsku, Mađarsku i Srbiju s 1.250 kilometara biciklističkih staza s obje strane rijeka, kroz 27 etapa.

"Iako smo morali izmijeniti planove i odgoditi službeno otvaranje naše biciklističke staze, nastavili smo s razvojem proizvoda, zahvaljujući suradnji s turističkim zajednicama, pružateljima usluga, općinama, županijama i zaštićenim područjima, a sve s ciljem doprinosa održivom razvoju lokalnih zajednica. No, svi biciklisti koji posjete ovo očaravajuće područje mogu pronaći Amazon of Europe Bike Trail odmorišta, informativne ploče i druge znakove koji ih vode kroz Europsku Amazonu. Svi zaljubljenici u biciklizam i prirodu, koji još nisu posjetili ovo područje, mogu pročitati naš biciklistički vodič za koji smo sigurni da će ih inspirirati da odaberu Amazon of Europe Bike Trail za svoj idući odmor. Ovo ljeta testirat ćemo našu stazu kako bi bili sigurni da svi posjetitelji mogu neometano uživati u bicikliranju", rekla je voditeljica projekta Amazon of Europe Bike Trail Urška Dolinar.

Amazon of Europe Bike Trail nudi punu uslugu za bicikliste poput smještaja i prijevoza kroz centar za rezervacije, te u fokus stavlja i zaštitu prirode kroz program Bicikliraj za prirodu. Glavni cilj programa je direktno ulaganje dijela prihoda od rezervacija u projekte zaštite prirode diljem regije.

"Područje budućeg UNESCO 5-državnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, koje se proteže na milijun hektara duž pet zemalja, poznato je po iznimnoj biološkoj raznolikosti i jedinstvenim staništima poput poplavnih šuma, mrtvica, pješčanih i šljunčanih sprudova. Kako bi očuvali staništa, ali i rijetke i ugrožene vrste rezervata biosfere, razvili smo program Bicikliraj za prirodu zahvaljujući kojem svi posjetitelji naše biciklističke staze pomažu u očuvanju naše jedinstvene regije", rekla je Ivana Korn Varga iz WWF Adrije.

Amazon of Europe Bike Trail otvoren je za sve posjetitelje koji žele uživati u prirodnim ljepotama budućeg UNESCO 5-državnog rezervata prirode Mura-Drava-Dunav!

Više o Amazon of Europe Bike Trail možete otkriti na našoj stranici - www.aoebiketrail.com.