S vremena na vrijeme otkrijete seks igračku koja je toliko savršeno u skladu s vama da se pitate zna li što želite i prije nego što to znate sami. To je često napola slučajno, a napola planirano. No, ne i kad je u pitanju LELO koji si je za cilj odredio otkriti što seks igračku čini tako osobnom i pronašao odgovor i obliku LELO SIRITM 3, zvukom aktiviranog masažera klitorisa koji osluškuje VAŠE potrebe. Bez brige, SIRI ne ljubi i priča okolo. Samo sluša za vaše zadovoljstvo.

Znanost iza svega

Puno je napisano o odnosu glazbe i seksa, ali uglavnom kroz prizmu pretjerane seksualizacije u suvremenoj glazbi. S druge strane, načini na koje ljudi koriste glazbu u svakodnevnim seksualnim praksama nisu toliko široko razmatrani. Znanstveno je dokazano kako glazba utječe na raspoloženje i "izvedbu" u krevetu, a neka istraživanja pokazuju kako poboljšava i fizičku izdržljivost povećanjem motivacije.

No, znači li to da utječe na uzbuđenje i izvedbu u spavaćoj sobi? Istraživanje koje je proveo brend LELO donosi podatke iz kojih se jasno može iščitati što ljudi misle o korelaciji glazbe i seksa. Istraživanje pokazuje kako gotovo 60 % sudionika smatra da glazba snažno motivira i utječe na raspoloženje, a 29 % je reklo kako ona zapravo može poboljšati seksualno iskustvo. Gotovo polovica ispitanih (45 %) za podizanje raspoloženja preferira glazbu u odnosu na npr. ulja za masažu. Istovremeno, 42 % smatra kako glazba ometa i ne pridonosi iskustvu.

Kad je u pitanju seks, glazba podjednako utječe na muškarce i žene (54 %). Njih 45 % vjeruje da ljudi koji zajedno slušaju glazbu (na koncertu ili kod kuće putem aplikacije) imaju veću šansu završiti uživajući u intimnim trenutcima. S druge strane, 42 % ispitanika tvrdi kako glazba odvlači pažnju.

Nedavna teorija razvijena na Sveučilištu Northwestern u Chicagu objašnjava kako je ključ orgazma ritam. Ova teorija utvrđuje ovisnost seksualnog užitka o ritmu, tvrdeći kako je seksualni užitak stanje transa i da je orgazam u potpunosti ovisan o ritmičkom vremenskom usklađivanju pokreta. Ova ideja zvuči još uvjerljivije u današnje vrijeme u kojem postoji veliki broj glazbenih aplikacija koje nam omogućuju stvaranje posebnih popisa pjesama za svaku priliku (po mogućnosti sa 119 BPM što se smatra najseksi ritmom). Imajući sve ovo na umu, ne čudi da je nevjerojatnih 43 % ispitanika LELO ankete bilo zainteresirano za igračke koje povezuju glazbu i seks, te kako bi svakako isprobali takvu igračku.

Rezultat

Nakon lansiranja prve verzije, SIRITM je ubrzo postala popularna među pjevačima, trenerima i studentima glazbe jer im je pomogla u vježbanju i kontroli glasnica. Nakon uspjeha, LELO je odlučio unaprijediti ovu ideju i osmislio je proizvod za užitak koji reagira na zvuk i koji se može kontrolirati glazbom, glasom ljubavnika ili vlastitim uzdasima.

Ovo se postiže ugradnjom malog mikrofona i njegovim postavkama da detektira ispravnu razinu zvuka i reagira na nju: kad god uhvati šum unutar odgovarajuće razine glasnoće, vibrira u skladu s tim. To vam omogućuje eksperimentiranje s različitim senzacijama i vibracijama na temelju zvukova oko vas, otvarajući potpuno novi način istraživanja seksualnih ritmova i vaših omiljenih pjesama bez potrebe za upravljanjem kontrolama.

SIRITM 3 ima ažuriranu postavku koja reagira i prepoznaje zvuk zahvaljujući novorazvijenoj SoundSenseTM tehnologiji. S višestrukim postavkama vibracija i novim bojama, osobe sada mogu uskladiti svoje omiljene popise za reprodukciju uz SoundSenseTM tehnologiju koja im pomaže u postizanju savršenog klitoralnog orgazma u spavaćoj sobi.

LELO SIRITM 3 je kompaktna, ali moćna. Ovaj stimulator klitorisa daje vibracije koje očekujete, sa savršenim dizajnom. Posljednje, lai ne i najmanje važno, SIRITM 3 je više od običnog proizvoda za intimni užitak. Kao i mnogi naši luksuzni vibratori, može se koristiti za masažu cijelog tijela.

Ukratko:

SIRI TM 3 nudi 10 različitih postavki za užitak, koji variraju u intenzitetu od prigušenih do snažnih vibracija;

Tehnologija SoundSense ugrađena u SIRI TM 3 koristi dva ugrađena mikrofona za precizno prepoznavanje zvuka i poništavanje buke za stimulaciju aktiviranu zvukom u stvarnom vremenu;

Fokusirano prepoznavanje zvuka - poništava svu neželjenu buku iz okoline;

Tri nove nježne boje: Soft Pink, Calm Lavender and Pistachio Cream;

Ultra glatki vrhunski silikon koji je topao na dodir, omogućava duboko ispunjujući i higijenski užitak;

Vodootporan - mikrofon ima sloj silikona preko sebe i koristi istu tehnologiju koja čini naše utičnice za punjač otpornim na vodu, a proizvode 100 % vodootpornim.

MPC 159 EUR