Kino Kinoteka nastavlja s opusima ikona klasičnog Hollywooda, a ovaj tjedan posvećen je Judy Garland

Program Kino kao nekad ponovno nas vraća u zlatno doba Hollywooda, ovaj tjedan ruku pod ruku s ikonom klasičnog Hollywooda koja je svoje mjesto u povijesti filma upisala snažnom karizmom, moćnim glasom i suradnjama sa slavnim glumcima i redateljima holivudskih mjuzikala - Judy Garland.

Judy Garland svoju je karijeru započela kao trogodišnja djevojčica u vodviljskom kazalištu svojih roditelja, da bi već s 13 godina potpisala ugovor s holivudskim studijem MGM i zakoračila u svijet filmskih mjuzikala. Najpoznatija po ulogama djevojke iz susjedstva iz američke srednje klase, Judy Garland je zahvaljujući svom pjevačkom i plesačkom žaru, živahnosti i neponovljivoj karizmi postala jedna od najvećih zvijezda zlatnog doba Hollywooda. Godine 1940. osvojila je posebnog Oscara za „izuzetno dostignuće u portretiranju mladeži", a među nominiranima našla se još dvaput, i to za glavnu ulogu u filmu Zvijezda je rođena (1954) te za sporednu ulogu u Suđenju u Nürnbergu (1961).

Opus Judy Garland u kinu Kinoteka započeo je još prošli tjedan s filmovima u kojima je ova slavna glumica ostvarila svoje najpoznatije uloge - Ljetno kazalište (1950), Srest ćemo se u St. Louisu (1944) i Čarobnjak iz Oza (1939), a od 10. do 14. prosinca na velikom platnu ne propustite pogledati neke od najvećih suradnji ispred i iza kamere koje su obilježile njezinu karijeru, ali i zlatno doba Hollywooda.

Filmski tjedan u utorak započinje Uskršnjom paradom (1948), najvećim komercijalnim uspjehom u karijeri Judy Garland, u kojoj se našla uz rame legendarnog Freda Astairea. Ova glazbena komedija, snimljena u raskošnom Technicoloru, uz obilje zabave i humora donosi i danas već antologijske glazbene točke Steppin' Out With My Baby i We're a Couple of Swells. U srijedu pogledajte Ludu djevojku (1943), posljednji zajednički film Judy Garland i Mickeyja Rooneya, u kojem Rooney utjelovljuje plejboja čiji razuzdani životni stil dolazi u kušnju kada upozna kći dekana koledža koji pohađa. Veliko finale - glazbenu točku I Got Rhythm - režirao je velikan američkog mjuzikla, redatelj i koreograf Busby Berkeley.

U četvrtak slijedi Dobroga starog ljeta (1949), glazbena romantična komedija o dvoje zaposlenika jedne trgovine, koji se, bez da su toga svjesni, upuštaju u anonimnu romansu preko pisama, iako se za vrijeme radnog vremena ne podnose. Priče s Broadwaya (1945), vizualno raskošan i koreografski elaboriran film, nagrađen za najbolji mjuzikl na Filmskom festivalu u Cannesu 1947. godine na rasporedu je u petak. Zamišljen kao posveta Florenzu Ziegfeldu, tvorcu i ikoni žanra glazbene revije, film se sastoji od niza glazbenih, koreografskih i komičnih točaka, u kojima se pojavljuju neke od najvećih zvijezda klasičnog Hollywooda: Fred Astaire, Lucille Ball, Judy Garland, Lena Horne, Gene Kelly, Esther Williams i mnogi drugi.

Judy Garland imala je dramatičan život s ove strane platna, a upravo je njezina životna priča poslužila kao predložak hvaljenog biografskog filma Judy (2019) u režiji Ruperta Goolda koji gledamo za kraj ciklusa u subotu. Smjestivši radnju u 1968. godinu, kada Garland putuje u London na rasprodanu koncertnu turneju, Goold zaviruje iza kulisa te rekonstruira dramatične privatne i profesionalne situacije koje su je učinile legendom kakvom je pamtimo. Oskarovka Renée Zellweger briljira u glavnoj ulozi, za koju je i nominirana za Zlatni globus.

Popodnevne projekcije s početkom u 18 sati ovaj tjedan rezervirane su za intrigantnu dramu Miroslava Mandića o glumi na pozornici i izvan nje - Glumim, jesam - s Goranom Bogdanom, Lunom Zimić Mijović i Lanom Barić u naslovnim ulogama. Na subotnjoj matineji ne propustite svevremensku himnu o važnosti zajedništva Vlak u snijegu, poznatu adaptaciju popularnog istoimenog romana Mate Lovraka koja već desetljećima osvaja nove generacije gledatelja.

Filmovi iz programa Kino kao nekad - Judy Garland prikazuju se od utorka do subote od 20 sati, Glumim, jesam možete pogledati svakodnevno u 18 sati, a za matineju rezervirajte subotu s početkom u 11 sati. Cijena ulaznice iznosi 15 kuna za sve večernje projekcije i matineju, dok je za popodnevne projekcije cijena ulaznice 20 kn. Ulaznice je moguće kupiti online na www.ulaznice.hr / www.kinokinoteka.hr ili na blagajni kina svakodnevno u radno vrijeme blagajne.