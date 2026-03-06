Legendarni američki hip-hop duo ONYX vraća se u Zagreb, a do njihovog nastupa ostalo je točno tjedan dana. Jedno od najutjecajnijih imena hardcore hip-hopa nastupit će 12. ožujka 2026. u zagrebačkom Vintage Industrial Baru, gdje će publiku počastiti sirovom energijom, beskompromisnim zvukom i hitovima koji su obilježili povijest žanra.

Album iz 1993. godine zauvijek je promijenio lice hip-hopa. Njihova himna „Slam" postaje globalni hit, a ONYX osvajaju brojna priznanja, uključujući Soul Train Music Awards za album godine te nekoliko MTV Video Music Awards nominacija i nagrada. „Bacdafucup" je doživio ogroman uspjeh i kod publike i kod kritike te se prometnuo u jedan od ključnih albuma hardcore hip-hopa.

Grupu predvode karizmatični Sticky Fingaz i Fredro Starr, a njihova priča započinje još 1988. godine u New Yorku. Prvi singl „Ah, And We Do It Like This" objavili su 1990., no pravi proboj dolazi kada njihov demo stiže do legendarne grupe Run-D.M.C. i izdavačke kuće Def Jam Recordings. Već 1992. izlazi kultni singl „Throw Ya Gunz", dok godinu kasnije objavljuju svoj debitantski album „Bacdafucup".

Kao pioniri sirovog i nefiltriranog hip-hop zvuka, ONYX su kroz više od tri desetljeća izgradili kultni status i ostali dosljedni svom stilu. Tijekom karijere surađivali su s velikanima poput DMX-a, Wu-Tang Clana, 50 Centa, Big Puna i Das EFX-a, ali i s regionalnim imenima kao što su Nered, Stoka i Smoke Mardeljano.

Do danas su objavili čak 14 studijskih albuma, a njihov najnoviji uradak Lower East Side, objavljen u travnju 2025., potvrđuje da ONYX i dalje zvuče jednako moćno i beskompromisno kao i na početku karijere.

Ulaznice su dostupne u Dirty Old Shopu te putem sustava Entrio