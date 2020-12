Drama Dine Pešuta 'Granatiranje' u scenskoj režiji i adaptaciji Tamare Damjanović, otvorit će u srijedu, 2. prosinca, online prikazivanje ciklusa 'Držić u ZKM-u' Zagrebačkog kazališta mladih (ZKM), posvećenog tekstovima nagrađenim Nagradom Marin Držić.

Nagradu za dramsko djelo Marin Držić Ministarstvo kulture dodjeljuje od 1991. u svrhu poticanja hrvatskog dramskog i kazališnog stvaralaštva. S namjerom razvijanja kulture scenskog čitanja suvremenih drama, Zagrebačko kazalište mladih u suradnji s Ministarstvom kulture pokrenulo je projekt vezan uz Nagradu za dramsko djelo Marin Držić pod nazivom "Držić u ZKM-u".

To je program u kojem se publici prvi put na jednom mjestu sve drame nagrađene Držićem predstavljaju u formi koncertnog čitanja, u izvedbi glumaca ZKM-a.

Od srijede, 2. prosinca, drame nagrađene Nagradom Marin Držić za 2019. predstavljat će se na Facebook stranici ZKM-a režirane i u scenskoj režiji u video formatu.

Ciklus otvara prvonagrađeni tekst Dine Pešuta "Granatiranje", u scenskoj režiji i adaptaciji Tamare Damjanović. Glume Adrian Pezdirc, Frano Mašković i Hrvojka Begović. Autor videa je Lovro Mrđen, a glazbu potpisuju Stanko Kovačić i Katarina Ranković.

U obrazloženju 1. nagrade Dini Pešutu stručno povjerenstvo navodi kako je "Granatiranje" ispovjedna, poetska, postdramska metadrama "koja zasigurno spada u sam vrh ne samo hrvatske nego i europske suvremene produkcije".

Kroz tekst pratimo dvije paralelne ispovjedne priče o ljubavnoj žudnji i strasti, o iluzijama i snovima, o potrazi za smislom u kontekstu svijeta i prostora gdje je rat postao fetiš senzacija i neminovna ljudska potreba za autodestrukcijom.

"Priča se razvija kao 'sitna' balkanska verzija filma 'Call me by your name', kako to ispisuje jedno od lica, pisac koji se metatekstualnom poemom poigrava svojim motivima za pisanje ovog teksta. Piščev monolog o ratu i njegovim posljedicama jedan je od najlucidnijih, najintimnijih i najoriginalnijih kutova gledanja na tu temu u suvremenoj dramskoj literaturi. Temu borbe protiv smrti i besmislenosti rata, njegovih posljedica vidljivih u fasadama koje se obnavljaju i ljudima koje nitko ne obnavlja, pisac završava konačnim susretom lica koja svojom malom ljubavnom pričom ostavljaju zalog za neko njihovo intimno sretnije sutra", stoji u obrazloženju.

Tijekom prosinca ZKM će nastaviti s online prikazivanjem programa "Držić u ZKM-u", a moći će se pogledati i režije drugonagrađenih dramskih tekstova, "Međimurski lepi dečko" Mateje Posedi te drama "Dječak" Davora Špišića.