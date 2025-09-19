Zašto trebate rotirati šampone? Stručnjaci iz hrvatskog brenda otkrivaju nam trik za zdravu i bujnu kosu

Sigurni smo da većina vas ima onaj jedan omiljeni šampon kojega obožavate i iznova kupujete, ali prema zadnjim saznanjima, stručnjaci za njegu kose ističu - šampone je najbolje izmjenjivati, odnosno imati jedan šampon bez sulfata i jedan sa sulfatima u svojoj tjednoj (ili prilagođenoj) rutini. Zvuči zanimljivo, a kako se na sam spomen sulfata vrlo često čuje da je riječ o lošim sastojcima koje se pod svaku cijenu treba izbjegavati, važno je znati kako nisu svi sulfati isti, a kada pričamo o šamponima i naučiti što su to tenzidi.

Što su to tenzidi, a što sulfati

Tenzidi, odnosno surfaktanti su tvari koje stvaraju pjenu, a nalaze se u svim proizvodima koji nam služe za čišćenje kose, lica, tijela, zubiju. Dvije glavne vrste tenzida one su bazirane na sulfatima i onima koji ih ne sadrže. U kontekstu šampona obje vrste tenzida imaju svoje prednosti i mane.

Sulfatni tenzidi izuzetno dobro čiste i efikasno uklanjaju sebum, nečistoće i ostatke proizvoda za kosu kao što su ulja, serumi, pjene i lakovi za kosu. Svaki trag takvih proizvoda na vlasištu može začepiti pore i folikule, a time onesposobiti kosu za rast, dok na dužini kose može doći do nedostatka sjaja i karakteristične "težine". Osim što objektivno dobro peru, i subjektivno dobro peru. Kako? Jednostavno stvaraju veću, konkretniju, gušću pjenu u odnosu na tenzide bez sulfata. Samim time, prisutan je osjećaj temeljitijeg pranja i čistoće. S druge strane, loša strana sulfata mogu biti isušivanje, potencijalna iritacija te skraćivanje trajanja boje ili preljeva na kosi. S druge strane, postoje tenzidi bez sulfata koji se baziraju na drugim tvarima, a prednosti šampona bez sulfata su mnogobrojne. Za početak, tenzidi bez sulfata čiste blaže i nježnije. Neće ukloniti i isušiti tjeme od apsolutno sve prirodne masnoće, ali neće ni narušiti prirodnu barijeru kože. Osim toga, zbog blaže pjene manje isušuju i kosu, što posebno odgovara kovrčavoj ili prirodno suhoj kosi, a u odnosu na sulfate, puno će manje utjecati na blijeđenje boje.

Zašto se preporučuje rotacija šampona?

Kako bi se vlasište održalo u pravilnoj ravnoteži, a pritom osiguralo to da ne dolazi do isušivanja vlasi, idealno je izmjenjivati šampone. Sulfatni šamponi dubinski čiste, ali mogu lagano isušiti kosu. Bezsulfatni šamponi su nježniji, ali kod osjetljivog ili masnijeg vlasišta često nisu dovoljni za potpuno uklanjanje sebuma i nečistoća. Rotacijom šampona postiže se idealna ravnoteža.Ukratko: povremeno "resetirajte" vlasište sulfatnim šamponom, a ostatak vremena njegujte ga nježnijom, bezsulfatnom varijantom.

Rotacija šampona za ravnotežu vlasišta

Rotacija šampona posebno se preporučuje osobama s masnijim vlasištem - povremeno dubinsko čišćenje jačim šamponima sa sulfatima ključ je dugoročne svježine. Zatim onima sa suhom kosom gdje kombinacija nježnog i snažnijeg šampona pomaže očuvati vlagu, a osobama s valovitom i kovrčavom kosom rotacija šampona pomaže zadržati definiciju i smanjiti isušivanje.

Otkrijte moć hamamelisa i probiotika

Temeljeno upravo na ovim saznanjima, Olival predstavlja dva nova šampona, koji su idealna rutina za zdravu i snažnu kosu i zdravo vlasište.

Hamamelis šampon učinkovito čisti masno vlasište te dugoročnom primjenom pomaže u ublažavanju lučenja sebuma. Dosljednim korištenjem rezultat je pročišćeno vlasište i bujnija kosa. Ključni sastojak ovog šampona je ekstrakt hamamelisa, vrlo zanimljive biljke s mnogo blagotvornih učinaka. Između ostalog sužava pore, zbog čega često pronalazi svoje mjesto u kozmetici za problematičnu kožu koja pojačano luči sebum. Šampon sadrži i pantenol koji hidratizira kožu, umiruje ju i potiče obnavljanje te sulfatni tenzid SLES koji nije isto što i SLS, već je nježnija alternativa.S druge strane Probiotik je šampon bez sulfata, obogaćen probioticima i pantenolom. Posebno je pogodan svakodnevnu upotrebu na osjetljivom vlasištu. Za razliku od uobičajenih šampona sa sulfatima, ovaj šampon stvara nježniju pjenu te ne ostavlja osjećaj isušenosti ili „škripave čistoće" vlasišta, već njegovanosti i mekoće kože i kose.

Rutinu prilagodite sebi

Izmjenjivanje šampona individualno je i ovisi o potrebama vlasišta i kose. Nekome će odgovarati korištenje sulfata jednom mjesečno, a nekome čak i jednom tjedno. Kao i kada je koža u pitanju, sve ovisi o vašoj kosi, a ključ je u prilagodbi i ravnoteži. Olival noviteti stižu u drogerije, na Notino, a već su dostupni na www.olival.hr