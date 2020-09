Donijeti dobre odluke lako je, ali provesti ih u djelo daleko je teže jer često nedostaje volje, no ona se može ojačati

Snaga volje vam treba u životu gotovo svakodnevno, no nedavno ispitivanje koje je proveo njemački nezavisni institut Forsa pokazalo je da oko 90 posto od 1004 ispitanih osoba svoj plan ne provede do kraja jer za to nemaju dovoljno snažnu volju.

Prema tom ispitivanju ljudi najčešće planiraju da će više vježbati (42 posto), zatim da će skinuti suvišne kilograme (40 posto) te hraniti se zdravije (36 posto).

Postoci su mnogo manji kad je riječ o promjeni radnog mjesta i prestanku uživanja u alkoholu (za jedno i drugo sedam posto).

Nedostatak volje slabost je koju je svatko iskusio barem jednom u životu.

Motivacijski trener Daniel Hoch ima tri savjeta za prevladavanje slabe volje:

Obznanite svoje namjere - kada svima kažete što kanite učiniti, na neki način izložili ste se pritisku da to i izvedete. Mnogo je bolje planiranu odluku provesti u djelo zajedno s drugim ljudima. Ne moraju to biti prijatelji, a idealni su samodisciplinirani ljudi koji će pojačati vašu motivaciju.

Počnite odmah - što dulje čekate, to će teže biti pokrenuti se. Ako odluku ne počnete provoditi u roku od tri dana, izgledi da učinite prvi korak dramatično će se smanjiti. Zato je najbolje početi odmah ili, u najgorem slučaju, treba napisati podsjetnik.

Podijelite plan u više izvedbenih dijelova - potrebno je imati snažnu motivaciju za provedbu teškog plana i zato je dobra zamisao podijeliti ga u manje etape koje će biti lakše savladati i s kraćim rokovima koje je lakše poštovati.

No, ovo je plan je dobar, ali možete li ga se držati?! ;)