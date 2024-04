Najnoviji podaci Booking.com-a o održivim putovanjima otkrivaju stalne izazove za potrošače i ističu veću priliku za suradnjom među različitim granama djelatnosti

Booking.com objavljuje novo istraživanje s uvidima prikupljenima od više od 31.000 putnika u 34 zemlje i teritorija, u kojem istražuje najnovije potrošačke stavove, prioritete i utjecaje povezane s održivim putovanjima. Dok godišnje istraživanje otkriva stalan osjećaj želje i osviještenosti te 83 % putnika potvrđuje da im je održivo putovanje važno, novi uvidi pokazuju da bi se globalno mogao pojaviti osjećaj zamora koji putnici osjećaju uslijed neprestanih izazova kojima su izloženi radi odabira održivijih putovanja.

Nedavno ispitivanje pokazuje da gotovo polovina (45 %) putnika zna da je održivije putovanje važno, ali im nije primarni čimbenik prilikom planiranja ili rezerviranja putovanja, a 28 % putnika čak kaže da su im već dosadila stalna upozorenja o klimatskim promjenama. Imajući to na umu, prilika za kolektivno djelovanje važnija je nego ikada prije kako bi se osiguralo da napredak prema ostvarivanju održivijih putovanja ostane prioritet.

Pozitivne namjere kao odgovor na nove izazove

Optimistična predviđanja pokazuju da 75 % globalnih putnika kaže da želi putovati održivije tijekom sljedećih 12 mjeseci. Njihove odluke temelje se na želji da tako postupe jer smatraju da je to ispravno (32 %) pa sve do osjećaja krivnje ako odaberu neki manje održiv način putovanja (43 %).

No osjećaj razočaranja prema donošenju odluka o održivijim putovanjima možda je u suprotnosti s tim namjerama. Nova područja ispitivanja koja su ove godine istražena prvi put otkrivaju da neki putnici ne prepoznaju važnost veće svjesnosti svog utjecaja jer jedna trećina (33 %) smatra da je već učinjena šteta nepovratna i da odluke o putovanju koje donesu to neće promijeniti. Zapravo, četvrtina putnika (25 %) ne vjeruje da su klimatske promjene tako ozbiljne kako ih neki predstavljaju pa time negiraju problem koji bi mogao utjecati na njihove planove putovanja.

Štoviše, neki smatraju da je njihovo vrijeme provedeno na putovanjima previše dragocjeno da bi održivost stavili na vrh liste svojih odluka (28 %). Ako održivost ne vide na djelu, i to pridonosi osjećaju bespomoćnosti. Više od trećine (34 %) putnika vjeruje da je besmisleno nastojati održivije putovati u odredište koje ni samo ne provodi prakse održivosti. To mišljenje najviše dijele putnici iz Tajlanda (56 %), Indije (53 %) i Ujedinjenih Arapskih Emirata (52 %).

Zajednička odgovornost i ključna prilika za poboljšanja u cijeloj djelatnosti

Način na koji se putnici, po svojem mišljenju, mogu suprotstaviti negativnim učincima putovanja ističu i njihova očekivanja oko suradnje. Znatnih 71 % putnika reklo je da mjesta koja obilaze žele ostaviti u boljem stanju nego kada su došli (više u odnosu na 66 % prošle godine), a ovogodišnje dodatno ispitivanje pokazuje da 45 % njih smatra da se i sami na neki način mogu suprotstaviti društvenim učincima putovanja. S druge strane, 44 % misli da vlade imaju najveće mogućnosti za suzbijanje gospodarskih učinaka, a 43 % vjeruje da su pružatelji usluga putovanja ključni za rješavanje ekoloških problema. Osim toga, 40 % putnika vjeruje da su vlade odgovorne za edukaciju ljudi o učincima putovanja i turizma.

Odgovornosti se protežu na to kako se potrošačima pruža podrška da ispune svoje želje. Ako pronađu smještajni objekt označen kao održiviji, on će biti primamljiviji gotovo polovini putnika (45 %), dok je dosljednost normi certificiranja ključna za prepoznavanje tih opcija među 67 % putnika koji su suglasni da stranice za rezervacije putovanja moraju koristiti iste certifikate ili oznake održivosti. No, broj putnika koji žele saznati više o tome zašto je smještaj dobio ovu oznaku smanjio se za 17 postotnih bodova (na 52 %) u usporedbi s istim razdobljem prošle godine, što ukazuje na potrebu za jednostavnom i jasnom komunikacijom koja omogućuje lako odlučivanje bez obzira na prioritete.

Dobre strane održivosti

Unatoč rastućim frustracijama, putnici koji kažu da donose promišljenije odluke također smatraju da iskustva održivijih putovanja zapravo obogaćuju njihova putovanja. Nova područja istraživanja u ovogodišnjem izvješću otkrila su da 62 % putnika prepoznaje da se u vlastitoj koži najbolje osjeća kada putuje na održiviji način i posljedično kući donose tu pozitivnost, baš kao što njih 67 % smatra da ih doživljaj održivih praksi tijekom putovanja nadahnjuje da budu održiviji u svakodnevnom životu. Od onih koji su prihvatili pravila održivosti na svojim putovanjima, to je kao poboljšanje smatralo 96 % putnika koji su sudjelovali u obilascima ili aktivnostima u sklopu autentičnih, lokalnih i kulturnih iskustava, 93 % putnika koji su kupovali u malim, lokalnim trgovinama i 93 % putnika koji su u svoj posjet uključili pješačenje, vožnju biciklom ili javni prijevoz.

„Iako su mnogi putnici zadržali osjećaj optimizma i želju da imaju pozitivniji učinak, postoji ključna prilika u kojoj turistička djelatnost može ubrzati napore kako bi te odabire učinila lakšima za sve", istaknula je Danielle D'Silva, voditeljica održivosti u Booking.com-u. „Važno je da nastavimo raditi na tome da održivije opcije ne budu samo raspoložive, već da ih korisnici i lakše razumiju te da im više vjeruju. Pritom vjerujemo da daljnje obrazovanje, jasne i dosljedne norme te vjerodostojni certifikati trećih strana legitimnih održivih praksi u iskustvima putovanja zaista mogu pomoći. Iako bi nas naznake frustracije potrošača trebale zabrinjavati, to je i podsjetnik da ostanemo usredotočeni na važan zadatak za koji znamo da će promijeniti ne samo iskustvo putnika, već i lokalnih zajednica i odredišta diljem svijeta."