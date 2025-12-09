Kako izgleda blagdanski stol s veganskim jelima - održana veganska Xmas radionica kuhanja

U toploj predblagdanskoj atmosferi održana je Xmas biljna radionica kuhanja na kojoj su polaznici otkrili kako klasična blagdanska jela mogu izgledati i mirisati „domaće", ali bez životinjskih sastojaka na tanjuru. Radionicu je vodila edukatorica Nikolina Plenar Jeličić, koja je kroz praktičan rad pokazala kako se jednostavno priprema raskošan biljni blagdanski jelovnik.

Biljno, a fino: sarma, pita Wellington, majoneza, pohanci, fritule, slatke kuglice

Polaznici, među njima i influencerice Ivana Pirizović, Mateja Krvarić Zobec (Uvijek Gladna), Marijana Zlomislić Perak (Un Mondo Di Sapori) i Marina Matijević (Ja bolji građanin), učili su kako zamijeniti životinjsko meso, jaja i mliječne proizvode biljnim namirnicama, a pritom zadržati poznate okuse. Na jelovniku su se tako našli: sarma s biljnim mljevenim mesom, biljna pita Wellington punjena aromatičnim nadjevom i umotana u lisnato tijesto. Okušali su se i u spremanju francuske salate s domaćom majonezom bez jaja, kao i pohanaca od bukovača, bez jaja. Slatki dio radionice bio je jednako zanimljiv - izrađivale su se sirove kuglice i fritule bez jaja i mlijeka, uz slatki preljev.

Uz puno smijeha, božićne pjesme i zvukove rezanja povrća i miješanja u zdjelama, polaznici su kroz radionicu dobili konkretne savjete o tome kako planirati blagdanski meni, što pripremiti unaprijed i kako poslužiti jela uz koja će se svatko za stolom osjećati dobrodošlo, neovisno o načinu prehrane. Imali su priliku i saznati više o tome zašto je veganstvo najbolji način na koji kao pojedinci mogu utjecati na okoliš i klimatske promjene te koliko veganskom hranom smanjuju vlastiti ekološki otisak.

Tradicija i suosjećanje na blagdanskom stolu

„Na blagdanskom stolu ima mjesta i za tradiciju i za suosjećanje. Biljna jela koja smo danas pripremali pokazuju da se ne moramo odreći okusa na koje smo navikli i uz to prestati sudjelovati u iskorištavanju životinja i prekomjernom opterećenju okoliša. Pokazali smo i da su biljne namirnice i proizvodi dostupni i ukusni te da svatko može naći nešto za sebe", poručila je Nikolina Plenar Jeličić iz udruge Prijatelji životinja.

Svoj dojam o radionici podijelila je i jedna od polaznica, Marinela Stjelja: „Jako mi je drago što sam baš ja odabrana za sudjelovanje na radionici - puno sam naučila, a i ugodno sam se iznenadila koliko je sve jednostavno i fino. Fritule su mi bile otkriće, nitko ne bi rekao da su bez jaja. Sigurno ću dio ovih recepata uvrstiti u svoj blagdanski meni."

Zeleni izazov nudi 21 dan recepte i savjete o održivoj prehrani

Xmas biljna radionica kuhanja, održana u sklopu projekta „Zeleni izazov", još je jednom pokazala da blagdani mogu biti vrijeme radosti i zajedništva, ali i prilika da donesemo bolje izbore za životinje, ljude i planet, uz stol prepun mirisnih, šarenih i održivih jela. „Zeleni izazov" online je platforma koja građanima nudi recepte, savjete i inspiraciju za održivije prehrambene navike. Zamišljena je kao 21-dnevni poticaj da se isprobaju biljni obroci u svakodnevici, bez stresa i odricanja, uz ideje koje olakšavaju prve korake i pokazuju koliko biljna hrana može biti ukusna, raznolika i jednostavna.

„Zeleni izazov" projekt je Lidla nastao u suradnji s udrugom Prijatelji životinja, a nalazi se na www.lidl.hr/c/zeleni-izazov/s10082670.