Festival je okupio stručnjake iz cijeloga svijeta koji su naglasili važnost podrške vlasti i građana za stvaranje energetskih zajednica

Od 5. do 7. svibnja u Zagrebu na festivalu Dobra energija okupio se najveći broj stručnjaka, lokalnih inicijativa, organizacija ili predstavnika gradova do sada, a kojima je zajednička strast prema građanskoj energiji. Više od stotinu sudionica i sudionika i to iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Albanije, Srbije, Grčke, Francuske, Nizozemske, Belgije i Njemačke u dva dana stručnog programa dijelilo je svoja iskustva, znanja, prakse i izazove o tome kako i zašto uspostaviti lokalne energetske zajednice te tako osigurati sudjelovanje građana u energetskom sektoru koji je demokratičan, pravedan, održiv, ne ovisi o uvozu energenata i pogonjen je lokalnim obnovljivim izvorima.

„Iste razgovore koje vodimo sada i ovdje o temama koje vas muče imali smo i mi u Nizozemskoj prije sedam godina. Sigurno ćete uspjeti i u kraće vrijeme jer možete učiti od nas. I mi smo mislili da smo premali da uspijemo, ali pokazalo se da nismo!" - rekao je Siward Zomer, stručnjak iz nizozemske asocijacije energetskih zadruga "Energie Samen" i jedan od dvojice pozivnih predavača koji su otvorili festival. Siward je sudjelovao u stvaranju revolucionarnih uvjeta za građansku energiju u Nizozemskoj, što uključuje neobvezujući cilj da 50 % energije bude u vlasništvu lokalnih zajednica. - "Ključno što nam svima treba je dijeljenje znanja, kapital i pravni okvir. Kod nas su jako važne lokalne upravne jedinice koje odlučuju o izdavanju dozvola. Podrška sa lokalne razine vlasti i strukturirani pristup građenju energetskih zajednica jednako su bitni kao i podrška građana", naglasio je Zomer.

Drugi pozivni predavač bio je Dirk Vansintjan, osnivač prve energetske zajednice u Belgiji, Ecopower, koja danas za svoje članove osigurava električnu energiju po 30 % nižoj cijeni od tržišne. Dirk je i predsjednik europske federacije energetskih zadruga REScoop.eu koja je ujedno jedan od predvodnika ovog pokreta na području Europe. „Statut REScoopa bio je osvježen prije tri godine upravo u Zagrebu na jednom od prethodnih događanja Dobre energije, s ciljem da se naglasi odmak od fosilnih goriva i nuklearne energije, pristup energiji kao osnovno ljudsko pravo, te potakne model demokratičnog, decentraliziranog upravljanja energijom kroz zadružne principe kao civilna odgovornost." - podsjetio je Dirk - „Energiju moramo koristiti izrazito efikasno, solidarno, pronaći novi balans između ruralnih i urbanih područja. Svaki stanovnik Europe mora imati mogućnost sudjelovanja, a najbolji argument na strani energetskih zadruga jest da one osiguravaju da novac i stvorena vrijednost ostaje lokalno, u zajednici." REScoop okuplja više od 1.25 milijuna građana i 1900 zadruga obnovljive energije.

Polaznici festivala „Dobra energija" mogli su poslušati četiri zanimljiva panela s ukupno 25 domaćih i stranih govornika koji su razgovarali o različitim izazovima i administrativnim preprekama u području razvoja energije u vlasništvu građana, posebno u svjetlu solarizacije. Posebno se istaknula poruka Maria Rajna, gradonačelnika Križevaca, koji je i druge gradonačelnike pozvao na akciju i dolazak na ovakvu vrstu događanja, kako bi energetska tranzicija na lokalnoj razini krenula brže i lakše. Uz njega, posebnu je poruku odaslao i prof. Neven Dujić, s Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, koji je istaknuo podatak da bi Hrvatska jednu trećinu ukupno potrebne električne energije mogla proizvoditi na krovovima.

Uzimajući u obzir podatak koji je podijelio Dušan Gvozdič iz Zadruge sunčanih elektrana Slovenije, da je ondje već sada instaliran kapacitet od 350 MW solarnih elektrana na krovovima jednak kapacitetu koji imaju u slovenskom dijelu NE Krško, u Zelenoj energetskoj zadruzi ne sumnjamo da je i u Hrvatskoj moguće te potrebno raditi mnogo više i ambicioznije po pitanju solarizacije i obnovljive energije. Pritom, važno je da građani i lokalne zajednice ne ostanu zapostavljeni u tom procesu, da im se osigura ravnopravnost, jednaka mogućnost pristupa tržištu i kapitalu, sudjelovanje u javnoj nabavi, za što je odgovorna lokalna i središnja vlast koja definira propise. Zato „potpisujemo" i Siwarda Zomera, koji je na kraju svog izlaganja poticajno istaknuo: „Želim da kada moji i vaši unuci i praunuci budu razgovarali za pedesetak ili sto godina kažu - nama je nezamislivo da nismo mi vlasnici ovih naših lokalnih sunčanih elektrana, pa to tako radimo već zadnjih pedeset godina!"

Dio programa Dobre energije bile su i filmske projekcije na solarnu energiju na zagrebačkoj tržnici Dolac te otvorena vrata zagrebačkih kućanstava, čiji su vlasnici podijelili svoja iskustva u korištenju vlastite solarne elektrane i solarne energije.