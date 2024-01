Program se zalaufao i već je, zapravo, prilično uhodan nakon nove godine i svog tog partijanja... pa evo što se nudi ovaj vikend

VEČER URBANE POEZIJE

ČET, 18.1. // 20:00 // Besplatan ulaz

Evo raja draga, advent nam je prošao, uspjeli smo se i naveseliti i podružiti, i umoriti i istrošiti, i u to ime i Open Mic tima vam želim puno ljubavi i nalaženja mira i mirova, malih i velikih. Ali život ide dalje, pa tako i naše malo veselo druženje dolazi na red, a ja vas eto pozivam da dođete u što većem broju i da se prepustite izražavanju i prihvaćanju svih svojih emocija i da to svi zajedno činimo! Na načine razne; kroz poeziju, pjesmu, ples, priču, smijeh, grijeh i sve ostale varijacije izražavanja. Kao i svaki puta muzičku podršku nam daje Jura Klavijatura, koji uvijek nađe put do naših najdubljih odaja. Pusa dragi ljudi i vidimo seeee!!

Vaš voditelj večeri,

Neven Aljinović Tot

METAPHYSICA MORTEM

ČET, 18.1. // 21:00 - 01:00 // Besplatan ulaz

Slušaona opskurnog metala praćena live nastupom češkog black-metalca Chevallier Skroga i dekoracijama Monike Milas.

METAPHYSICA MORTEM w/

Chevallier Skrog

XVIII.I.MMXXIV | portem nullus euros

CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI SATANICO ◮

Eius excellentiam CHEVALLIER SKROG ☨

Clericus ALUMNUS LUCIFERIAN ✶

Nuncio BELIAL ASMODEUS ‡

Archiepiscopus SUMANUT ✣

Sacristana DAEMONIQA ♁

OCCULTA MUSICA CAEREMONIA ✹

BLACK/DEATH/DOOM/DRONE/PSYCH/KRAUTROCK

BRUCOŠIJADA ALU

PET, 19.1. // 22:00 - 04:00 // 5 EUR

Studentski zbor ALU s ponosom VAM predstavlja:

BRUCOŠIJADU ALU 2024. - SEXY SPACE

Pozivamo sve da 19.1. dođete u prostore AKC Medike:

MIKRO i ATTACK gdje vas čeka glazba za svako uho sa svake planete. Pripremite se za valentinovo i rokove uz nekog zgodnog vanzemaljca, a zimu se ne trebate brinuti jer će kod nas biti astronomski ljepljivo i vruće. Barem na jednu večer stavite svoje zemaljske probleme iza sebe i dođite u AKC Mediku jer polijećemo u SEXY SPACE!

S nama u MIKRU doživite i neko vanzemaljsko iskustvo ili ismijavajte zemaljske jadove na projekciji studentskih filmova kao warm-up za parti koji slijedi. Vremensku kapsulu MIKRA otvaramo u 21:00. Za ovo vam neće trebati trip na drugu planetu.

Obucite svoje najfinije donje rublje, satenske haljine ili astronautsko odijelo jer ovaj će party biti out of this world - čitaj ovo kao imamo DRESS CODE!

Javila nam se ekipa iz drugih dimenzija i ostavila svoja viđanja iz budućnosti za ovaj parti:

Šta će ti dobar komad ako ga ne dijeliš s drugima?

- Ostaci antičkog spisa s drevnih zidova Medike (u antičko doba poznato okupljalište vanzemaljskih vladara i mjesto orgija)

Ovo će biti naači parti od kad sam zadnji put bio na zemlji!

- E.T.

Zašto sam otišla sa zemlje već tako rano? Da sam znala za ovaj parti bih ostala.

- Ellen Ripley

Znao sam da je istina u Medici!

- Fox Mulder

CHAOS TRIBES W/ YVONNE, JEGABIGA, ALLEGRA

SUB, 20.1. // 00:00 - 06:00 // 6 EUR

Izgleda da nam je trebalo skoro godinu dana da dođemo sebi od svih onih basseva koje je soundsystem zakucao na prošlom partiju i da pripremimo moždane stanice na nove vizualne smetnje koje ovoga puta donosi VJ-ica Metam:ö:rph. @m.t.m.r.ph.

Kao i prošli put, očekuju nas kaotično tvrdi setovi sa primjesama psy-a.

U večer nas uvodi resident Chaos Tribesa, Brn:Øut, sa mračnim hard techno setom, nakon kojeg stage preuzima Yvonne, poznata DJ-ica i producentica u techno podzemlju.

Drugu polovicu večeri zakucava nas Jegabiga, koja ne poznaje BPM granice i u čiji set će se sigurno potkrasti trance, a za zatvaranje očekujemo psy tekno ekstazu šibenske Allegre.

Yvonne

Jegabiga

Allegra