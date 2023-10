Japanski “samurai metalci” Ryujin i švedski Eleine uz Pain i Ensiferum stižu u Zagreb

Dugoiščekivani koncert metalionskih klasika Pain i Ensiferum dogodit će se u četvrtak, 26.10. u zagrebačkoj Močvari, a njima će se ovom prilikom u sklopu velike "I AM" turneje pridružiti japanski Ryujin i švedski simfoničari Eleine.

Ulaznice po pretprodajnoj cijeni od 30 eura mogu se kupiti u Dirty Old Shopu i preko njihovog weba. Na dan će ako ih ostane koštati 34 eura, a iz organizacije poručuju da je interes za koncert jako velik.

Eleine je švedski dark symphonic metal bend predvođen pjevačicom Madeleine Liljestam po čijem je nadimku bend i dobio ime. Nastao je 2014., a u devet godina postojanja izdali su četiri studijska albuma, a posljednji od njih, "We Shall Remain" svjetlo dana ugledao je sredinom srpnja te će ga ovom prilikom predstaviti u Močvari. Dosad su bili na turnejama s bendovima kao što W.A.S.P., Arch Enemy, Moonspell, Sonata Arctica i Myrath, a ovo će im biti prvi nastup u Hrvatskoj!

Ryujin (japansko božanstvo, morski zmaj) je band iz Hokkaida, a 2009. osnovali su ga braća Ryoji i Shuji Shinomoto, tada pod nazivom Suicide Heaven. Sviraju neku vrstu melodičnog death metala, uz prstohvat folka i powera. Naravno, na jedan vrlo specifičan, japanski način pa bi se bend mogao svidjeti svim ljubiteljima njihove kulture, posebno onima koji vole anime. Dosad su izdali četiri albuma, a ovaj put će se premijerno predstaviti hrvatskoj publici.

PAIN je nastao 1996. u švedskom gradu Ludvika, a osnivač mu je multitalentirani Peter Tägtgren. On je inače i jedini stalni član, najpoznatiji po radu s bendom Hypocrisy. Stilski ga se može odrediti kao kombinaciju heavy metala, elektroničke glazbe i techna iz 80-ih. PAIN je dosad izdao osam albuma na kojima su se našli hitovi kao što su "End Of The Line', 'Shut Your Mouth', 'Same Old Song', 'Follow Me' i 'Coming Home'. Zagrebačka publika ih je imala priliku upoznati 2009. kad su u Ciboni nastupali kao predgrupa Nightwishu. U sklopu ove turneje posjetit će 17 država i čak 33 grada, a Peteru će se na pozornici pridružiti njegov sin Sebastian na bubnjevima, Jonathan Olsson na basu (nedavno nastupao u Močvari s bendom Dynazty) i Sebastian Svalland na gitari.

Ensiferum je finski melodični folk metal bend nastao 1995. u Helsinkiju, a ime bi im se moglo prevesti s latinskog kao "oni koje nose mač". Bend je dosad izdao osam albuma, a posljednji od njih, "Thallasic" će sada po prvi put predstaviti domaćoj publici. Nakon pet godina vraćaju se u Močvaru još jednom opravdati reputaciju sjajnog live benda koji ima jako puno navijača među hrvatskim metalcima. Članovi benda su Markus Toivonen (gitara, back vokal), Petri Lindroos (vokal, gitara), Sami Hinkka (bas), Janne Parviainen (bubanj) i Pekka Montin (klavijature).

Hangtime Agency će pet dana kasnije, točnije na Svi svete u Boogaloou ugostiti također vrlo nezgodnu metalionsku kombinaciju: Amorphis, Solstafir i Lost Society.