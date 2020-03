Organizatori filmskog festivala u Cannesu donijeli su odluku da se festival ove godine neće održati od 12. do 23. svibnja kako je bilo predviđeno

U ovom trenutku razmatra se nekoliko opcija, a najvjerojatnija je ona da se festival održi krajem lipnja ili početkom srpnja.

"Zbog zdravstvene krize i razvoja situacije u Francuskoj i inozemstvu, Filmski festival u Cannesu neće se biti u mogućnosti održati u planiranom razdoblju od 12. do 23. svibnja. Razmatra se nekoliko opcija kako bi se festival mogao održati, a jedna je pomicanje datuma na kraj mjeseca lipnja ili početak srpnja", navodi se u priopćenju organizatora.

Dodali su i kako će konačna odluka biti donesena u dogovoru s vlastima kada se zdravstvena situacija popravi.

Otkazani ili odgođeni i ostali filmski festivali diljem svijeta

Ovih se dana, točnije od 13. do 22. ožujka, trebao održati i SXSW festival (South by Southwest) u Austinu (Texas, SAD), no događaj, koji godišnje privuče oko 400 000 posjetitelja, je otkazan.

Međunarodni filmski festival u Pragu Febiofest trebao se održati od 19. do 27. ožujka, no zbog novonastale situacije održat će se od 18. do 25. rujna 2020.

44. izdanje Međunarodnog filmskog festivala u Hong Kongu također je odgođeno do daljnjeg, a trebao se održati od 24. ožujka do 6. travnja.

Njujorški Filmski festival u Tribeci se trebao održati od 15. do 26. travnja, no i on je odgođen do daljnjeg.

SEEfest - Filmski festival jugoistočne Europe trebao se u Los Angelesu odvijati od 29. travnja do 6. svibnja, no i on je odgođen. Organizatori se nadaju da će se festival ipak moći održati krajem proljeća, a o novom će datumu pravovremeno obavijestiti javnost.

Jedan od najznačajnijih festivala kratkometražnog filma, onaj u njemačkom Oberhausenu, svoje 66. izdanje otkazuje. Festival se trebao održati od 13. do 18. svibnja, a na njemu se, ističu organizatori, trebalo prikazati više od 500 filmova iz 70 zemalja. 'Festival nam je nemoguće prebaciti na neki drugi datum zbog financijskih i organizacijskih razloga, no zato razmišljamo koje bismo festivalske programe mogli ponuditi online, koje bismo mogli odgoditi do sljedeće godine, a koje ćemo morati potpuno otkazati', izjavio je direktor festivala Lars Henrik Gass.

Odgađa se i 74. izdanje Međunarodnog filmskog festivala u Edinburghu koji se trebao održati od 17. do 28. lipnja. Organizatori festivala poručuju da 'razmišljaju koji se dijelovi festivala mogu održati kasnije ove godine', a o novim će datumima, ističu, na vrijeme obavijestiti javnost.

Podsjećamo kako je odgođena ili otkazana i većina događaja vezanih uz hrvatsko predsjedanje Vijećem Europske unije, a tiču se AV sektora.