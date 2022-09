Oddisee, sjajan Washington DC reper s brooklynškom adresom, praćen svojim bendom Good Compny dolazi u zagrebački klub Peti kupe u četvrtak, 13. listopada.

Inovativan hip-hop umjetnik Oddisee prvo je postao poznat kao underground producent prije nego što je stekao poštovanje kao reper. Odrastao je pod utjecajem glazbenog nasljeđa svojih roditelja, oca Sudanca i majke Afroamerikanke, u kombinaciji s hip-hopom koji su mu približili stariji rođaci. Prije svega tu se osjete i čuju velemajstori kao što su Eric B. & Rakim, De La Soul i A Tribe Called Quest, ali mjesta u njegovoj glazbi ima i za puno soula, gospela i jazza, dok se tematski bavi pitanjima rase, politike, bogatstva, vjere i ljubavi.

U karijeri koja traje već gotovo dva desetljeća Oddisee je objavio 12 studijskih albuma i desetak mixtapeova, a djeluje i kao član tria Diamond District. Za vrijeme samoizolacije, 2020. godine, napisao je pet zadivljujućih pjesama koje se nalaze na njegovom epu "Odd Cure". Bio je inspiriran najezdom dezinformacija i medijskog propagandom tijekom perioda pandemije, što je interpretirao na sebi svojstven način. Relevantna i inspirativna, njegova muzika šalje poruku svima koji se suočavaju s teškoćama modernog doba, posebno se obraćajući mlađim generacijama.

Oddisee je inače prilično vezan za Hrvatsku. Ovdje ljetuje već niz godina, a koncert u Zagrebu bit će njegov drugi nastup ovdje. Prvi put je gostovao 2017. u Garden Brewery u sklopu Red Bull Music Academy sessionsa. Zagrebački koncert dio je „At It Again" europske turneje koja obuhvaća čak 37 datuma, a samo u našoj regiji, od 12. do 19. listopada, osim Zagreba pokrit će Ljubljanu. Sarajevo, Skopje i Beograd. Zagrebački koncert donosi Blackout Hip Hop organizacija.

Ulaznice po early bird cijeni od 85 kn u prodaji su u prodajnom sistemu Entrio.