Četiri dana uz dub, hip-hop, house i soul, craft pivo, jamajkansku hranu, pop-up trgovinu ploča

A Weekend Block Party pozdravlja proljeće od 28. do 31. ožujka u dvorištu The Garden Brewery i četiri žanrovska dana podijeljena na dub i reggae, hip hop, house i soul, uz Zion Train feat. Michela Grena, Skratch Bastida, Tensnakea i Jack Tyson Charlesa.

S idejom da oživi istok grada glazbenim i popratnim programom, stilsku raznolikost pratit će craft pivo i hrana, dućan ploča i merchandisea, u maniri prave kvartovske zabave, te će događaj služiti kao najava ljetnih festivala u organizaciji The Gardena i Pozitivnog ritma.

A Weekend Block Party najavni video

Prvu sezonsku open-air zabavu otvorit će od 20:00 u četvrtak, 28. ožujka, line-up dub i reggae izvođača. Prvi je na rasporedu Rasta Altitude Sound (R.A.S.)., nakon čega će nastupiti dub bend Bamwise, a u 22:30 na pozornicu se penju Zion Train koji dolaze u sklopu turneje povodom 30 godina karijere, u pratnji vokalistice Michele Grene. Jedan od najutjecajnijih svjetskih dub sound systema čija jedinstvenost leži u korištenju live dub miksanja uz pratnju akustičnih instrumenata i izuzetnih vokala, dobitnici su i Jamaican Reggae Grammy Best Dub Album za "Live as One". Za kraj su od ponoći Digitron Sound System u DJ izdanju koji će zatvoriti program u 02:00.



Zion Train feat Michela Grena

Petak 29. ožujka, obilježit će hip hop, a sve kreće u 18:00 nastupom Sinke Fresha i Soul Badera, u 21:30 je Phat Phillie dok je 23:00 vrijeme rezervirano za Skratch Bastida. Trenutno od jedan od najvećih majstora na gramofonima, tijekom proteklih 15 godina, za Skratch Bastidove tehničke vještine se pročulo na svim kontinentima, a karijeru je započeo na DJ natjecanjima gdje je postao turntable šampion. Omiljeni je DJ svojih kolega, među kojima i DJ Jazzy Jeffa, s kojim uz Nu-Marka (Jurassic 5) sjedi u žiriju trenutno najvećeg DJ natjecanja na svijetu - Red Bull Thre3style. Od 01:00 je Frx koji će zatvoriti petak u 04:00.



Skratch Bastid & Andrew Forde "Redbone" (DJ + Violin Childish Gambino live remix)

Subotnju house večer u 18:00 otvaraju LukadeLux i M.I.L.E. Glavna zvijezda je autor plesnih megahitova Tensnake koji dolazi live od ponoći. Njegov singl "Coma Cat" postao je zarazni megahit koji je zavladao plesnim podijima i radijskim postajama diljem svijeta, dok je hvaljeni debitantski album "Glow" izrodio je i suradnju s Nile Rogersom, a singl "See Right Through" bio je u 5 najprodavanijih na Beatportu. U 02:00 je za kraj na rasporedu Big Danny Kane do 04:00.

Tensnake - "Coma Cat"



Zadnji dan A Weekend Block Partyja je nedjelja, a druženje kreće već u 12:00 uz Nicka i Pepija, Ivu, te Matiju Duića, a 18:00 sati je rezervirano za novu soul zvijezdu Jack Tyson Charlesa, sin legendarnog Craiga Charlesa mnogima poznatog kao Lestera iz Crvenog patuljka, koji dolazi uživo u punoj postavi predstaviti svoje jedinstveno viđenje soul glazbe. Prema kraju večeri će od 20:00 voziti Adriatic Coasting ekipa iz istoimene booking i live agencije, sve do 22:00.

Jack Tyson Charles - "Restoration"

A Weekend Block Party na kvartovsku zabavu donosi i hranu, a po prvi put u Zagrebu moći ćete okusiti pravu Jamajku na tanjuru. Od tamo stiže legendarni Mr Jerk i donosi najfinije začine i namirnice s kojima će sve dane festivala kuhati svoju poznatu svinjetinu, piletinu, curry, salate, uz sve to ide jamajkanski punč s Gardenovim stoutom, a pridružuje mu se zagrebački BarBaQ. Tim PDV-a je pripremio poseban pop-up dućan ploča s probranim vinilnim naslovima, a bit će dostupna bogata selekcija žanrova usko vezanih uz ovaj nesvakidašnji tulum kao i pripadajući festivalski merchandise, te razne potrepštine i dodaci za sve zaljubljenike u vinile. Uz sve to moći ćete uživati u The Gardenovim craft pivima odmah s izvora.

Kao najavu ljetnih festivala u organizaciji The Gardena i Pozitivnog ritma, kupci koje svoje ulaznice za A Weekend Block Party kupe The Garden Breweryju i u PDV dućanu na prvom katu Pločnika dobivaju poseban festivalski AWBP Pilsner i ostvaruju 10% popusta na ulaznice za Seasplash Festival, kao i Love International Festival, ali i 50% popusta na ulaznice za Young Marca u The Garden Breweryju. Uz to, na PDV štandu, posjetitelji će moći kupiti ulaznice za Seasplash festival po pretprodajnoj cijeni od 217 kuna.

Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio.hr. Pretprodajna cijena za sva četiri dana je 250 kuna, 350 na ulazu. Dnevne ulaznice za četvrtak u pretprodaji su po 70 kuna, na ulazu 90 kuna, za petak i subotu 90 kuna u pretprodaji i 120 kuna na ulazu, te za nedjelju 50 kuna u pretprodaji, 70 na ulazu.

A Weekend Block Party 2018. Aftermovie