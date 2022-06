INmusic festival #15 počinje za tri tjedna, a na festivalskim stranicama je sada dostupna i potpuna satnica najvećeg hrvatskog open air festivala

The Killers, Nick Cave & The Bad Seeds, Deftones, Kasabian, Royal Blood, IDLES, Róisín Murphy, White Lies, Fontaines D.C., Gogol Bordello, Amadou & Mariam, Sleaford Mods, The Comet Is Coming, Hinds, Dry Cleaning i Tamikrest samo su neka od imena koja će nastupiti na slavljeničkom, 15. izdanju INmusic festivala. Organizatori su sada objavili i cjelovitu satnicu, koja je dostupna na linku:https://www.inmusicfestival.com/program/2022?view=lineup

Headlineri prvoga dana festivala 20. lipnja su veličanstveni The Killers koji za glavnu pozornicu INmusic festivala pripremaju pravi spektakl, a prije nje će ondje nastupati IDLES, Hinds, Paul the Walrus te pobjednici INmusic Breakthrough natječaja Nocktern. Fontaines D.C., KOIKOI, Benston i The Splitters će istoga dana svirati na World stageu, dok će publiku na Hidden stageu zabavljati Afrodelic, Je Veux, Black Room i Slow Cured. Osim festivalskih, u prodaji su i jednodnevne ulaznice za prvi dan festivala, koje možete nabaviti u službenom INmusic webshopu.

Nick Cave & The Bad Seeds uveličat će drugi dan festivala svojim snažnim nastupom, a osim njih na glavnoj pozornici festivala će 21. lipnja nastupati White Lies, Amadou & Mariam, Daliborovo Granje te Neon Iglu. Na World stageu publika će imati priliku poslušati Porto Morto, Šumski, Neon Wife i Malady Lane, dok će Dry Cleaning, Rebel Star, Tus Nua i Freaktion svirati na Hidden stageu. Jednodnevnu ulaznicu za 21. lipnja možete nabaviti isključivo u službenom festivalskom webshopu.

Moćni Deftones zavladat će glavnom pozornicom INmusica u srijedu, 22. lipnja, a prije njih će svirati Royal Blood, Gogol Bordello i Šarena pojava. Sleaford Mods, Them Moose Rush, Ochi i Billie Joan nastupit će na World stageu, dok će Hidden stage trećeg dana festivala preuzeti A/lpaca, Pomelo Chess Society, Clone Age i Dystopia. Jednodnevnu ulaznicu za treći dan festivala možete nabaviti u službenom INmusic webshopu.

Sjajni Kasabian svojim će nastupom zaključiti dodatni, četvrti dan na glavnoj pozornici INmusic festivala #15, na velikoj završnici 23. lipnja. Roisin Murphy, The Comet is Coming, Panda Rhei i Tidal Pull krasit će istu pozornicu ranije istoga dana. Rival Sons, Tamikrest, Šiza i Miriiam nastupit će na World stageu, dok će Snapped Ankles, Mordai, LHD i Gradske bitange svirati na Hidden stageu zadnjeg dana festivala. U prodaji su jednodnevne ulaznice i za četvrti dan INmusic festivala #15, a možete ih nabaviti u festivalskom webshopu.

INmusic festival na svakom izdanju okuplja ponajbolja imena suvremene glazbene scene predstavljajući najaktualnije glazbene i kulturne sadržaje hrvatskoj i inozemnoj publici. Osim koncertnoga programa, sva četiri dana festivala će na Tesla Tower stageu biti VJ program, DJ program će se odvijati na nekoliko punktova kao što su Night stage, Šuma Striborova i Silent party, a ponovno će biti otvoren i Karaoke stage.

Četverodnevne festivalske ulaznice za INmusic festival #15 po cijeni od 649kn dostupne su putem službenog festivalskog webshopa, a već kupljene trodnevne ulaznice za INmusic festival #15 ostaju važeće i za puna četiri festivalska dana u novim datumima održavanja jubilarnog izdanja INmusic festivala. Višestruki posjetitelji INmusic festivala registrirani kao članovi INmusic cluba imaju mogućnost ostvariti popuste na ulaznice za sebe i svoje prijatelje u iznosu do 100 kuna. U prodaji je i ograničeni broj jednodnevnih ulaznica za 15. izdanje najvećeg hrvatskog open-air festivala i dostupan isključivo putem službenog INmusic webshopa