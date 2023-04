Govornici iz različitih područja ponudit će svoje vizije i rješenja za održivu budućnost!

Što je to održivi turizam, kako će izgledati gradovi u budućnosti, postoji li poveznica između ekologije i ekonomije, koliko je korporacija zaista spremno na promjenu, a koje zaštitu okoliša vide tek kao "kvačicu" u ESG izvješću te u konačnici kakav svijet ostavljamo budućim generacijama, samo su neka od pitanja na koja će odgovoriti sudionici Greencajt festivala. Ovogodišnji program donosi mnogobrojne teme iz područja održivosti, a u različitim formatima predstavit će se stručnjaci iz turizma, kreativnih agencija, kompanija, europske i državne uprave, znanstvenici, aktivisti, klimatolozi te poznati umjetnici iz svijeta glazbe, filma i mode. Festival će kroz više od 30 panela i predavanja te 80 govornika iz čak 10 zemalja upoznati javnost s trenutnim izazovima, ali i ponuditi neka konkretna održiva rješenja. Tako će ova zelena manifestacija 24. i 25. svibnja u prostorima stare Tvornice električnih žarulja i Rougemarin Parka u Zagrebu postati platforma za otvorenu diskusiju.

Inozemne zvijezde ovogodišnjeg Greencajt programa su Mark Shayler, vodeći britanski stručnjak za okoliš i inovacije powered by Enna, Marco Silva, poznati BBC novinar i reporter, koji je prvi na liniji obrane protiv dezinformacija, fake newsa i teorija zavjere. Rješavanje izazova koji se tiču energetske krize i klimatskih promjena ključne su teme na predavanju zastupnice u Europskom parlamentu Terry Reintke, koja je glasno ustala i protiv uznemiravanja žena i pridružila se #MeToo pokretu, a časopis TIME je proglasio ženom godine i Alessio Terzi, istaknuti stručnjak u području klimatskih promjena, ekonomist pri Europskoj komisiji te autor knjige "Growth for Good". Ne treba propustiti radionicu poznate danske influencerice Gittemarie Johansen, stručnjakinje za zero waste način života, kao ni predavanje gradonačelnika finske općine Salla, Erkki Parkkinena koji je u općini čiji je temperaturni rekord -50 stupnjeva pokrenuo inovativnu kampanju za domaćinstvo ljetnih Olimpijskih igara 2032.godine.

Festival će započeti panelom „Održiv turizam: više od trenda?" pod pokroviteljstvom Hrvatske turističke zajednice, a vodeći lideri u različitim industrijama pružit će nam uvid u primjere uspješnih integracija održivih rješenja u njihovim kompanijama. Koliko je ICT industrija zaista "zelena", razgovarat će stručnjaci na panelu "Green tech talk: kako ICT industrija čini planet više cool."

U razgovoru 1 na 1, sa svojim gostom iznenađenja, ravnatelj REGEA-e Julije Domac pozabavit će se temom zašto obnovljivi izvori energije još uvijek nisu najbolje što se Hrvatskoj može dogoditi, a „Koliko je nuklearna energija čista i zašto je to tabu tema?", razgovarat će Tonči Tadić, fizičar i stručnjak za nuklearnu energiju. Predavanje na temu „Očekujući vatre: razmišljanja o izazovima u 21. stoljeću" akademik Igor Rudan razmotrit će izazove s kojima će se čovječanstvo suočavati tijekom 21. stoljeća, od demografije, zdravstva, ljudskih prava do stanja planeta Zemlje.

Hrvatski avanturisti Hrvoje Jurić i Davor Rostuhar održat će predavanja o svojim pothvatima na najudaljenijim mjestima svijeta te ponuditi osobne priče o klimatskim promjenama kojima su svjedočili na svojim ekspedicijama. Riku Karjalainen, finski redatelj ispričat će nam svoje iskustvo u procesu stvaranja filma i ekstremne uvjete u kojima je sniman film The Winter I Knew - The Story, koji šokantno prikazuje razmjere klimatskih promjena i gubitak karakteristika finske zime.

Može li vas jedan film, jedna pjesma, grafit ili marketinška kampanja potaknuti na održiviji način življenja? Na to pitanje odgovor će dati Davor Bruketa, Konstrakta, Dalibor Matanić, Matej Feguš, Damir Ciglar i Slaven Kosanović Lunar.

Poseban naglasak programa su mladi i njihova budućnost, a navedena tema će se posebno obraditi na panelima: „Kakav svijet ostavljamo djeci" i „ Što mladi misle o nama". Detaljnije informacije i cjelokupni program festivala, dostupni su na službenoj stranici Greencajt festivala.