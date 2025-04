Veliki nu metal koncerti održat se u četvrtak, 24. 4. u riječkom Pogonu kulture, a dan kasnije i u zagrebačkom Boogaloou. Tom prilikom nastupit će tribute bendovi koji izvode najveće hitove imena kao što su System of a Down, KoRn, Slipknot i Marilyn Manson. Ulaznice za oba koncerta dostupne su preko Hangtime web te u Dallas Music Shopu (Rijeka) i Dirty Old Shopu (Zagreb). Večer predvodi Chop Suey, bend koji je već postao domaći u ovim krajevima. Oni koji su ih slušali uživo ili partijali s njima na afteru znaju da ih čeka prava ludnica i kaos u najboljem smislu te riječi. Očekuje se spektakl kojim se slave kultne pjesme koje su obilježile čitavu generaciju.

Ulaznice: https://shorturl.at/7Pgzt

"Jako se veselimo povratku u Zagreb i što ćemo konačno zasvirati u Rijeci. Uživamo na ovoj turneji, koncerti u Beogradu i Nišu podsjetili su naš još jednom zašto volimo doći u ove krajeve. Mi ćemo kao i uvijek dati sve od sebe pa smo sigurni da će ekipa biti više nego zadovoljna. Vidimo se u četvrtak i petak!" poručili su ususret koncertima uvijek veseli i razdragani momci iz benda Chop Suey.

Chop Suey je čvrsto etabliran kao najveći europski tribute System of a Downu. Dolaze iz Velike Britanije, nastali su prije 10 godina, a članovi benda uključuju glazbenike iz Dragonforcea, Anti-Nowhere Leaguea, bivšeg Breed 77-a, TigerTailza i drugih. Stekli su reputaciju diljem kontinenta zahvaljujući eksplozivnim, energičnim izvedbama klasika i omiljenih pjesama ovog armensko-američkog benda. S nevjerojatnom glazbenom preciznošću oživljavaju visceralnu scensku prisutnost SOAD-a s početka 2000-ih, čime su postali nezaustavljiva sila čije koncerte ne smijete propustiti.

Spouky Kids su jedini britanski tribute bend Marilynu Mansonu. Izvodit će sve najveće hitove Antichrist Superstara uz potpuno repliciranu scensku produkciju koja je toliko autentična da je nijedan Mansonov fan ne bi smio propustiti. Evo što je Rob Holliday, bivši gitarist Marilyn Mansona i frontmen benda Sulpher, rekao nakon što je pogledao njihov nastup:

"Spouky Kids, britanski tribute Marilynu Mansonu, su FANTASTIČNI! S nevjerojatnim frontmenom... ovo je uvjerljivo najbliže pravoj stvari što postoji." Čovjek zna. Toliko.

Korn Again je britanski tribute bend Kornu, koji su originalni članovi benda i službeno podržali. Osnovani 2010. godine, Korn Again nisu gubili vrijeme u potvrđivanju svoje reputacije kao vodećeg svjetskog tribute benda Kornu. Uspjeli su savršeno replicirati prepoznatljiv sirovi i agresivni zvuk benda, prenoseći ga u live izvedbe kroz bezbrojne energične nastupe.

Slip-NOT je potpuno novi britanski all-star tribute legendarnoj nu-metal grupi iz Iowe, kojeg čine članovi benda CHOP SUEY. Izvode nemilosrdan i brutalan set s najagresivnijim i najpamtljivijim pjesmama Slipknota iz ranog razdoblja 2000-ih. Ova debitantska turneja početak je nečeg uistinu posebnog. Budite sigurni da ćete moći reći da ste bili tamo prije nego što su postali velika stvar!