Na repertoaru će biti od punk i post punk scene s kraja sedamdesetih, preko novog vala, power i sinth popa i dark rocka iz osamdesetih

U petak 23. studenoga će se nakon koncerta beogradskog EKV tribude band projecta Deca iz vode održati „100% Novi Val" party u u zagrebačkom Boogaloo Clubu pod okriljem Tomija Phantasme. „100% Novi Val" se prošlih sezona održavao u zagrebačkom klubu Jabuka, a sada se seli u novi prostor, Boogaloo Club.

Kraj sedamdesetih i osamdesete, new wave tj novi val su još uvijek „in", po mnogima je to najbogatije i najkvalitetije razdoblje popularne glazbe sa najviše kvalitetnih izdanja koja su još dan danac vrhunac glazbene scene, tako u svijetu, kao i na našim prostorima.

Na programu će biti pravi novi val kakav je stvarno bio. Tomi Phantasma je i sam proživio novi val pa je tako njegova prezentacija vjerodostojana. Znači na repertoaru će biti od punk i post punk scene s kraja sedamdesetih, preko novog vala, power i synth popa i dark rocka iz osamdesetih.

Kako se novi val događao istodobno i u svijetu, tj. Velikoj Britaniji i kod nas, a ex-YU scena bila u Europi odmah iza Britanije, mnogi su se bendovi i stilovi ispreplitali pa se tako nećemo ograničavati na granice već na glazbu koja se u to vrijeme slušala i koja je do današnjih dana ostala prisutna na sceni, a u posljednje vrijeme ponovno došla u centar zbivanja. Na repertoaru će znači biti Iggy Pop, Ramones, The Clash, the Stranglers, Buzzcocks, The Cramps, Buldožer, Pankrti, Paraf, Prljavo Kazalište, Pekinška Patka, Termiti, Azra, Lačni Franz, Public Image, Blondie, Lene Lovich, Police, Gang Of Four, Magazine, Fisher Z, The Jam, The B 52's, Pretenders, Patti Smith, Killing Joke, Siouxsie & The Bansshees, Madness, The Specials, Talking Heads, Ian Dury, Simple Minds, Human League, Ultravox, OMD, Depeche Mode, Haustor, Idoli, Električni Orgazam, Šarlo Akrobata, U Škripcu, Film, Laki Pingvini, Disciplina Kičme, EKV, Partibrejkers, KUD Idijoti, David Bowie, Billy Idol, Pixies, The Smiths, REM, Midnight Oil, Joy Division, Bauhaus, The Cure, Laibach, Mizar, Video Sex, Xenia, Denis & Denis,.... pa sve do novijih bendova koji sviraju zvuk osamdesetih, poput Placebo, Editors, Franz Ferdinand, Jets, Arctic Monkeys, Muse, Mondo Diao, Kawasaki 3P, Hladno Pivo,.....

Kao poseban gost DJ će nastupiti Aleksandar Šarčević - Šarac, osnivać i voditelj udrženja Deca iz vode i reisdent Dj u beogradskom klubu Drum, a puštati će presjek ex- YU alter rock scene; Šarlo Akrobata, Haustor, Partibrejkers, Idoli, Azra, Električni Orgazam, Film, Disciplina Kičme, Fit, U škripcu, Luna, Mizar, Videosex, ... i naravno pokoju pjesmu od EKV koja nije bila na repertuaru koncerta.

Program počinje u 00:00 sata, nakon koncerta EKV tribute projecta Deca iz Vode, a cijena ulaznice iznosi 20 kn. Dobrodošli!