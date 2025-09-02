Tuškanac u gostima prikazuje klasike s glazbenim potpisom oskarovca Ennija Morriconea

Tuškanac u gostima tijekom rujna prikazuje ciklus filmova posvećen Enniju Morriconeu, jednom od najutjecajnijih filmskih skladatelja. Prepoznatljiv po jedinstvenom spoju orkestralne raskoši i neobičnih zvukova poput zvižduka i šapata, Morricone je stvarao glazbu koja je istodobno dramatična, emotivna i avangardna. Njegove melodije dale su prepoznatljiv identitet legendarnim vesternima, ali i poetičnu snagu intimnim dramama, zbog čega i danas odjekuju kao bezvremenski simbol filmske čarolije.

Ciklus obuhvaća deset filmova koji će se prikazivati u kinu Forum (SD Stjepan Radić, Jarunska ul. 2), a 08. rujna u 21 sat otvorit će ga Bitka za Alžir (1966) koja prikazuje brutalnu borbu Fronta nacionalnog oslobođenja protiv francuske kolonijalne vlasti tijekom 1950-ih. U filmu se pojavljuje i stvarni alžirski aktivist Saadi Yacef, čiji su memoari poslužili kao temelj scenarija.

Posljednji nastavak „dolarske trilogije" Sergija Leonea, Dobar, ružan, zao (1966) prati trojicu suparnika koji traže zakopano blago, dok krimi-drama Istraga nad besprijekornim građaninom (1970) prikazuje policijskog inspektora koji nakon ubojstva ljubavnice provocira sustav vjerujući da je nedodirljiv. Premda je kritizirao policijsku represiju i političku korupciju u Italiji, film je ondje postao ogroman kino-hit.

Na rasporedu je i Carpenterova Stvar (1982) - kultna SF adaptacija novele Who Goes There? s metaforom o hladnoratovskom nepovjerenju. Slijedi nostalgičan gangsterski ep o prijateljstvu i izdaji Bilo jednom u Americi (1984) s Robertom De Nirom u glavnoj ulozi. Isti glumac briljira i u Misiji (1986), jednom od najcjenjenijih djela religijske tematike koje se bavi motivima pokore i pokrštavanja u južnoameričkoj prašumi u 18. stoljeću.

De Palmina krimi-drama Nedodirljivi (1987) nadovezuje se na istoimenu klasičnu TV-seriju i citira Oklopnjaču Potemkin Sergeja Ejzenštejna. Potom slijedi Cinema Paradiso (1988), dirljiva oda moći filma koja kroz sjećanja uspješnog redatelja oživljava čaroliju djetinjstva i posebnu vezu s kinooperaterom Alfredom.

Malèna (2000) prati dječaka koji u ratom pogođenom sicilijanskom gradiću, kroz lik Malène, doživljava vlastito sazrijevanje. Nastup u filmu Monicu Bellucci je lansirao među filmske zvijezde. Ciklus će zaključiti Mrska osmorka (2015) Quentina Tarantina, s osmero likova među kojima raste paranoja i nasilje dok su zarobljeni u kolibi tijekom snježne oluje.

Ulaznice je moguće kupiti na blagajni kina domaćina sat vremena prije početka projekcije, kao i online putem platforme ulaznice.hr.