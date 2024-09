Beiersdorf uvodi kamione na Bio-LNG u transportnu flotu, što je i više nego pohvalno

Beiersdorf Hrvatska u partnerstvu s međunarodnom logističkom kompanijom DSV uvodi prve kamione na Bio-LNG (biološki ukapljeni prirodni plin) pogon u svoju transportnu flotu. Radi se o bio plinu koji proizvodi 99 % manje emisija dušikovih oksida i 98,88 % manje CO 2 u usporedbi s dizelom. Ova inovacija predstavlja značajan korak u nastojanjima da se smanji ugljični otisak kompanije, pridonoseći tako i Beiersdorf-ovom CARE BEYOND SKIN programu održivosti.

"Uvođenje transporta na Bio-LNG pogon predstavlja ključni korak u našoj predanosti smanjenju ugljičnog otiska i očuvanju okoliša. Ova inicijativa ne samo da je dio našeg globalnog programa održivosti, već je i dio Beiersdorf-ove strategije WIN WITH CARE, koja za cilj ima postizanje Net Zero do 2045. Korištenjem Bio-LNG-a kao pogonskog goriva ne samo da smanjujemo emisije CO 2 , već i postavljamo nove standarde održivosti u našoj industriji. ", izjavila je Sonja Kristin Ungewitter, regionalna direktorica za Adriatic regiju u Beiersdorfu.

Bio-LNG nefosilno je gorivo koje nastaje iz organskog otpada poput ostataka hrane i gnojiva te industrijskog otpada. U prvoj fazi, DSV kamioni će koristiti kombinaciju Bio-LNG i dizel goriva, čime će se u atmosferu ispuštati 30,34 % manje dušikovih oksida i 30,39 % manje CO 2 , u odnosu na prethodnu godinu.

Nastavljajući s učinkovitim klimatskim mjerama, Beiersdorf Grupa objavila je svoj ambiciozni cilj postizanja Net Zero do 2045., koji je inicijativa Science Based Targets potvrdila kao usklađen s putanjom prema 1.5 stupnjeva Celzija: proizvođač globalnih brendova za njegu kože kao što su NIVEA, Eucerin i Hansaplast ima cilj postizanja Net Zero do 2045., što zahtijeva smanjenje emisija stakleničkih plinova opsega 1, 2 i 3 za 90 %. Također, kao dio ove misije, cilj je do 2032. postići smanjenje emisija za 50 % poboljšanjem pakiranja i formula. Više informacija o Beiersdorfovom pristupu održivosti i Net Zero planu možete pronaći u Planu klimatske tranzicije, objavljenom ovdje.