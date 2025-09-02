Novi HUAWEI MatePad 11.5 s PaperMatte zaslonom dolazi s 2.5K rezolucijom i naprednom zaštitom za oči

Potpuno novi HUAWEI MatePad 11.5 donosi novu eru mobilne produktivnosti temeljenu na tabletima za mlade, a od 1. rujna 2025. dostupan je i na hrvatskom tržištu! Opremljen PaperMatte zaslonom bez odsjaja, pametnom tipkovnicom te aplikacijama poput Huawei Notes i GoPaint, ovaj uređaj stvoren je za digitalno učenje, kreativni rad i obavljanje uredskih zadataka u pokretu čineći ga idealnim suputnikom za studente i mlade profesionalce.

HUAWEI MatePad 11.5 tablet osmišljen je kako bi obogatio živote mladih korisnika zahvaljujući naprednim mogućnostima za pametan rad i digitalno stvaralaštvo. Njegov PaperMatte zaslon pruža ugodno iskustvo za oči i uvodi novu dimenziju digitalnog pisanja koje podsjeća na klasični tradicionalni tandem olovke i papira. Buduće generacije Huawei tableta nastajat će upravo na ovim temeljima, kako bi pametne i produktivne značajke bile dostupne svima.

Zaslon koji je istovremeno privlačan i ugodan za oči

HUAWEI MatePad 11.5 izdvaja se PaperMatte zaslonom koji koristi naprednu optičku tehnologiju. Do sada je PaperMatte zaslon bio rezerviran isključivo za vrhunske tablete, a upravo ovaj model omogućuje korištenje široj publici i čini ga dostupnim svima.

Istaknuti PaperMatte zaslon na MatePad tabletu moguć je zahvaljujući naprednim tehnologijama nano-urezivanja i magnetronskog nano-optičkog premazivanja, što rezultira izvanrednim anti-glare i anti-refleksivnim svojstvima. Ovakva metoda osigurava da zaslon ostaje jasan i čist na prvi pogled, čak i pod izravnim suncem ili u jako osvijetljenim uredima i prostorima. Nano-urezivanje uključuje graviranje posebnih tekstura na površini zaslona, čime se vjerno reproducira izgled i osjećaj pisanja po papiru. U kombinaciji s HUAWEI M-Pencil olovkom (3. generacije, pisanje po zaslonu postaje iznimno glatko i prirodno. Tablet donosi i niz značajki koje štite oči, poput kružne polarizacije i DC zatamnjenja, pružajući mladima ugodno i sigurno iskustvo gledanja.





Aplikacije koje obogaćuju iskustvo

HUAWEI MatePad 11.5 donosi i napredne mogućnosti za mobilnu produktivnost i digitalno stvaralaštvo jer bez problema obrađuje tablice, prezentacije i velike dokumente, a uz odvojivu tipkovnicu nudi dodatnu svestranost. Praktične funkcije poput Floating Multi-Window i Super Device omogućuju jednostavan multitasking i glatko prebacivanje između zadataka. Nova verzija aplikacije HUAWEI Notes donosi niz korisnih opcija, od AI poboljšanja rukopisa , stiliziranih kistova pa sve do bogate biblioteke alata u Resource Center-u, što digitalno bilježenje podiže na sasvim novu razinu. Ništa manje važna nije ni aplikacija GoPaint, novo Huawei ekskluzivno rješenje za digitalno slikanje, koja je po prvi put dostupna na tako pristupačnom tabletu.

Dodatno, korisnici mogu istražiti i sve veći broj aplikacija dostupnih u AppGalleryju, službenoj Huawei trgovini aplikacija koja se danas ubraja među tri najveće platforme za distribuciju aplikacija u svijetu. AppGallery pruža sigurno okruženje potvrđeno sigurnosnim certifikatima te služi kao jedinstvena ulazna točka za sve Huawei uređaje, omogućujući jednostavno preuzimanje aplikacija koje zadovoljavaju potrebe korisnika i podržavaju cjelokupno iskustvo za sve scenarije.

Kvalitetan "iznutra i izvana"

HUAWEI MatePad 11.5 donosi snažan hardver u kombinaciji s naprednim softverom, uključujući bateriju kapaciteta 10.100 mAh koja omogućuje impresivnih 14 sati lokalne reprodukcije videozapisa s jednim punjenjem, kao i 40 W HUAWEI SuperCharge tehnologiju. Poboljšani sustav hlađenja MatePada 25% je učinkovitiji od prethodnika, što omogućuje nesmetan rad i multitasking čak i pri zahtjevnijim zadacima. Zahvaljujući četverostrukom sustavu zvučnika i ekskluzivnom Huawei Histen 9.0 audio algoritmu, tablet pruža potpuno novo, uranjajuće iskustvo slušanja

Dostupnost i cijena

Uskoro predstavljanje novih proizvoda u Parizu

Renomirani tehnološki div Huawei ne usporava u potrazi za inovacijama pa će tako 19. rujna u Parizu u Francuskoj održati globalno inovativno predstavljanje proizvoda pod temom 'Ride the Wind'. Kao tehnološki pionir u industriji potrošačke elektronike, Huawei će predstaviti svoju novu generaciju nosivih uređaja - HUAWEI WATCH GT 6 seriju koja donosi unaprijeđeno iskustvo za outdoor sportove i praćenje zdravlja za korisnike diljem svijeta. U isto vrijeme bit će predstavljeni i pametni telefoni i tableti, čime će Huawei dodatno pokazati svoje mogućnosti u sektoru pametnih uređaja. Kao jedan od ključnih segmenata Huaweijevog potrošačkog poslovanja na globalnoj razini, nosivi uređaji dominiraju tržištem s više od 200 milijuna isporučenih uređaja od 2015. te 42,4% rasta na godišnjoj razini u prvom kvartalu 2025. Brend sada želi dodatno produbiti povezanost s mlađom generacijom predstavljanjem vrhunskih proizvoda na lansiranju u Parizu, stvarajući snažniju emocionalnu povezanost s korisnicima diljem svijeta.