HONOR i Qualcomm redefiniraju budućnost mobilne tehnologije s najnovijim prekopnim pametnim telefonom HONOR Magic V5

Globalni vodeći brend ekosustava umjetne inteligencije HONOR 28. kolovoza je lansirao HONOR Magic V5 telefon, ujedno i značajnu prekretnicu u dugotrajnoj suradnji s tvrtkom Qualcomm Technologies, Inc. Pokretan mobilnom platformom Snapdragon® 8 Elite, ovaj najnoviji preklopni flagship telefon spaja ultra-tanak profil s nevjerojatnim performansama i naprednim AI mogućnostima, uključujući HONOR ekskluzivne značajke i one od partnera iz ekosustava poput Googlea. HONOR Magic V5 predstavlja transformativni potencijal ovog strateškog saveza, pomičući granice mobilnih inovacija.

"Naša suradnja s tvrtkom Qualcomm Technologies predstavlja ključni korak na HONOR-ovom putu prema vođenju ere inteligentne umjetne inteligencije, kako je definirano u našem HONOR ALPHA PLANU," rekao je James Li, izvršni direktor HONORA. "Snapdragon 8 Elite, u kombinaciji s našim jedinstvenim značajkama i Googleovom AI stručnošću, omogućuje da HONOR Magic V5 bude ultimativni produktivni preklopni telefon, pružajući transformativna iskustva dok pomiče granice onoga što preklopni pametni telefoni mogu postići."

"Naša dugotrajna suradnja s HONOR-om naglašava zajedničku viziju u poticanju inovacija i redefiniranju mobilnog iskustva," rekao je Chris Patrick, viši potpredsjednik i generalni direktor mobilnih uređaja u tvrtki Qualcomm Technologies, Inc. "HONOR je dosljedno pokazao napredan pristup u pružanju iznimnih korisničkih iskustava. HONOR Magic V5, pokretan platformom Snapdragon 8 Elite, pokazuje dubinu naše suradnje u postizanju proboja u performansama, umjetnoj inteligenciji i tehnologiji snimanja, što podiže standarde za cijelu industriju."

Otkrivanje izvrsnosti fotografije mobilnim uređajem

U bliskoj suradnji s tvrtkom Qualcomm Technologies, HONOR je redefinirao mobilnu fotografiju na telefonu HONOR Magic V5. AI Falcon sustav kamera, pokretan fleksibilnom arhitekturom snimanja tvrtke Qualcomm Technologies i Qualcomm SpectraTM ISP hardverom, kombinira računalnu fotografiju s HONOR-ovim vlastitim AI algoritmima, zajedno s tehnologijom Qualcomm® HexagonTM NPU i snažnim mehanizmom za vizualnu analizu, kako bi pružio percepciju scene u stvarnom vremenu, prepoznavanje pokreta, poboljšani autofokus i brži okidač - što rezultira zadivljujućim vizualnim sadržajem.

Ključne značajke uključuju:

• 64 MP periskopsku telefoto kameru s "Ultra Sensing" senzorom, 3X optičkim zumom i 100X digitalnim zumom za snimanje udaljenih subjekata s izvanrednom jasnoćom. Napori u suradnji uključivali su pomno podešavanje procesiranja slika i poboljšanja modula, tako da čak i snimke s dalekim zumom mog u biti jasne i oštre.

• 50 MP glavnu Falcon kameru izuzetno osjetljivu na svjetlost, optimiziranu za situacije s lošim osvjetljenjem, a koja snima fotografije profesionalne razine čak i u izazovnim uvjetima.

Višejezgreni Hexagon NPU i snažan trostruki AI-ISP sinergijski djeluju s HONOR-ovim AI algoritmima kako bi značajno povećali učinkovitost AI obrade na uređaju, te tako omogućili telefonu Magic V5 korištenje velikih AI modela za telefoto, noćne scene i portretnu fotografiju izravno na uređaju, što rezultira poboljšanim performansama snimanja.

Redefiniranje produktivnosti i multitaskinga uz umjetnu inteligenciju

U srcu HONOR Magic V5 telefona je ekosustav AI značajki dizajniranih da osnaže korisnike u svakodnevnom životu. Koristeći snagu Hexagon NPU-a i HONOR-ovih AI algoritama, uređaj pruža poboljšana iskustva u AI prevođenju poziva u stvarnom vremenu i trenutačnom sastavljanju poruka s internim Nano2 modelom . Povećanje brzine izvođenja za 38% poboljšanje točnosti prijevoda za 16 % , uz uštedu do 75 % mobilne pohrane, osiguravaju učinkovitost i privatnost lokalnom obradom podataka. Ove je novitete također prepoznao i Interspeech, najveća i najsveobuhvatnija svjetska konferencija o znanosti i tehnologiji obrade govornog jezika.

HONOR Magic V5 također integrira Google Gemini , osobnog AI asistenta predinstaliranog na uređaju koji koristi snagu Hexagon NPU-a. Uz intuitivni multitasking podržan HONOR-ovom Multi-Flex značajkom , korisnici mogu istovremeno komunicirati s do tri aplikacije na prostranom unutarnjem zaslonu od 7,95 inča. Bilo da se radi o planiranju putovanja, sažimanju bilješki sa sastanka ili suradnji putem videopoziva uživo s Gemini Live, HONOR Magic V5 redefinira produktivnost u pokretu.

Performanse koje pokreću budućnost

Snapdragon 8 Elite pruža dosad neviđenu brzinu i učinkovitost. Postiže maksimalne brzine do 4,32 GHz, dok prva Qualcomm® AdrenoTM GPU arhitektura s rezanjem pruža 40 % bolje performanse za bolje igranje i impresivne vizualne efekte. Ova poboljšanja osiguravaju da svaka interakcija na HONOR Magic V5 telefonu bude besprijekorna, bilo da korisnici igraju igrice, streamaju ili obavljaju više zadataka istovremeno.

HONOR Magic V5 je od 28. kolovoza 2025. dostupan na hrvatskom tržištu, označavajući novo poglavlje u evoluciji preklopnih pametnih telefona. HONOR Magic V5 dostupan je u tri boje, Ivory White, Black i Dawn Gold verziji 16 GB + 512 GB po maloprodajnoj preporučenoj cijeni od 1.999,00 € kod HONOR prodajnih partnera. Povodom predstavljanja, osigurana je ekskluzivna pogodnost: u periodu od 28. kolovoza do 30. rujna 2025. kupci na poklon dobivaju tablet HONOR Pad 10 te jamstvo 365 dana za popravak zaslona u slučaju nezgode.

Uz ovu izvanrednu suradnju, HONOR i Qualcomm Technologies spremni su oblikovati budućnost mobilne tehnologije, osnažujući korisnike da postignu više nego ikada prije.

Podaci HONOR-a.

Google, Android i Gemini su zaštitni znakovi tvrtke Google LLC. Provjerite odgovore. Potrebna pretplata. Kompatibilnost i dostupnost se razlikuju. Za starije od 18 godina.

Dostupno s OTA nadogradnjom.

Podaci tvrtke Qualcomm Technologies, uspoređeno sa Snapdragon 8 Gen. 3.

Kako biste ostvarili pogodnosti tijekom razdoblja promocije od 28. 8. 2025. do 30. 9. 2025. ili do isteka zaliha potrebno je registrirati se na www.honor-registracija.hr.

Verzija tableta koji se dobiva uz kupnju HONOR Magic V5 pametnog telefona uz registraciju na www.honor-registracija.hr je HONOR Pad 10 WiFi 8+256 GB.

HONOR Care+ usluga automatski se aktivira kupnjom HONOR Magic V5 pametnog telefona u promotivnom razdoblju od 28.8. do 30. 9. 2025. i vrijedi 365 dana.

Usluga pokriva jedan besplatan popravak vanjskog i jedan besplatan popravak unutarnjeg zaslona telefona.

Slike i specifikacije proizvoda služe samo za referencu. Pogledajte stvarni proizvod.

Proizvodi marke Snapdragon i Qualcomm proizvodi su tvrtke Qualcomm Technologies, Inc. i/ili njezinih podružnica. Qualcomm, Qualcomm Spectra, Qualcomm Oryon, Hexagon, Adreno i Snapdragon zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Qualcomm Incorporated..