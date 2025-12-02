Slikar Mladen Žunjić istaknuti je i zapaženi suvremeni hrvatski likovni umjetnik, autor obimnog i zanimljivog opusa, nastavlja svakodnevno svoj artistički put u sve jačem istraživanju i motiva i pojedinih tehnika, slikajući i dalje na velikim formatima platna.

Pred nama je uzbudljivi novi ciklus ulja i akrilla na platnu, impresivne veličine 120 x 100 cm.

Možda je pred nama najbolja, najljepša verzija zamišljene Arkadije, arhipelag otoka na toplom i beskrajno privlačnom jugu, obilje boja, ugodnih otoku, otočje iznad savršenog plavog mora ili gorje iznad zelenih prerija.

Ili je to samo san, trenutak zavaravanja, kada zatvorimo oči i sklanjamo se od prejakog sunca i kada ih otvorimo vidimo čudesni splet boja nepoznatog krajolika što ih stvara mutni i nejasni pogled?

Žestoke boje, neposredno jedna pored druge tvore svijet ili dio svijeta, snažne boje, teške i čvrste u tvorbi nesvakidašnjih oblika, živih formi.

Mladen Žunjić sve dublje uranjajući u aspekt i motiva i tehnika, sve više teži čistom neomeđenom prostoru boje koja egzistira s nekoliko sličnih na velikom formatu platna čineći novi svijet.

Kombinacijom ulja i akrila slikar postiže svježinu kompozicije.

Energija koja je nekada krasila gotovo svaku Žunjićevu sliku, sada jer primirena, tek je neznatno prisutna.

Novi svijet polako diše.

Energičan i nadahnut ciklus Mladena Žunjića.

Slikarsko se putovanje uspješno nastavlja.