Ana Marinović pripada najmlađem naraštaju suvremenih hrvatskih likovnih umjetnika, autorica je vrlo osebujnog opusa kreiranog od posve svakodnevnih materijala, nesvakidašnje zamisli duha pretvorenih u fantastičnu tvorevinu .

Niz pomno odabranih djela iz atelijera za izložbu u adekvatnom muzejsko galerijskom prostoru Ane Marinović zacijelo bi bila izložba godine mlađeg umjetnika.

Ana Marinović stvara, nadograđuje kontinuirano svoj paralelni svijet djela u različitim materijalima, obogaćujući aktualnu hrvatsku likovnu produkciju.

O novom ciklusu slikoskulptura razgovaramo s umjetnicom, koja djeluje pod umjetničkim imenom Spkash Art.

Pokret iz dubine je najnovija kreacija u Vašem atelijeru.

- Pokret iz dubine ima ove dimenzije, 180 x 135 cm.

Materijal - PUR pjena, glet masa i akrilna podloga. Oblik je modeliran ručno i izlazi izvan klasičnih dimenzija platna, stvarajući reljefnu, dinamičnu površinu.

Bijela monokromija, snažan reljef i trodimenzionalnost.

Svjetlo i sjena postaju glavni crtački alat, a dinamiku stvaraju nepravilne, ručno oblikovane plohe.

Drugi novitet iz atelijera jesu Čvorovi.

- Čvorovi, 120 x 80 cm.

Materijal: Tekstilne trake, gips i akril, pažljivo slagani kako bi stvorili geometrijski reljef.

Napomena o inspiraciji: Na internetu postoji više umjetnika koji istražuju slične geometrijske reljefne strukture u bijelim tonovima, ali svatko to izvodi na svoj način - moj pristup kombinira gazu i gips te ima vlastitu kompoziciju.

Razvoj se odvijao se kroz istraživanje napetosti i smjera linija. Tekstil je poslužio kao savršen materijal za stvaranje oštrih, preciznih poteza, a gips ih je učvrstio i pretvorio u stabilan reljef.