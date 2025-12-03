Čudesni svijet slikoskulptura Ane Marinović
Ana Marinović stvara, nadograđuje kontinuirano svoj paralelni svijet djela u različitim materijalima, obogaćujući aktualnu hrvatsku likovnu produkciju
Ana Marinović pripada najmlađem naraštaju suvremenih hrvatskih likovnih umjetnika, autorica je vrlo osebujnog opusa kreiranog od posve svakodnevnih materijala, nesvakidašnje zamisli duha pretvorenih u fantastičnu tvorevinu .
Niz pomno odabranih djela iz atelijera za izložbu u adekvatnom muzejsko galerijskom prostoru Ane Marinović zacijelo bi bila izložba godine mlađeg umjetnika.
O novom ciklusu slikoskulptura razgovaramo s umjetnicom, koja djeluje pod umjetničkim imenom Spkash Art.
Pokret iz dubine je najnovija kreacija u Vašem atelijeru.
- Pokret iz dubine ima ove dimenzije, 180 x 135 cm.
Materijal - PUR pjena, glet masa i akrilna podloga. Oblik je modeliran ručno i izlazi izvan klasičnih dimenzija platna, stvarajući reljefnu, dinamičnu površinu.
Bijela monokromija, snažan reljef i trodimenzionalnost.
Svjetlo i sjena postaju glavni crtački alat, a dinamiku stvaraju nepravilne, ručno oblikovane plohe.
Drugi novitet iz atelijera jesu Čvorovi.
- Čvorovi, 120 x 80 cm.
Materijal: Tekstilne trake, gips i akril, pažljivo slagani kako bi stvorili geometrijski reljef.
Napomena o inspiraciji: Na internetu postoji više umjetnika koji istražuju slične geometrijske reljefne strukture u bijelim tonovima, ali svatko to izvodi na svoj način - moj pristup kombinira gazu i gips te ima vlastitu kompoziciju.
Razvoj se odvijao se kroz istraživanje napetosti i smjera linija. Tekstil je poslužio kao savršen materijal za stvaranje oštrih, preciznih poteza, a gips ih je učvrstio i pretvorio u stabilan reljef.
