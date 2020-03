Sukladno uputama Stožera civilne zaštite RH o javnim okupljanjima, Dostava Zvuka odgađa koncerte She Loves Pablo i Mortal Kombat najavljene za ožujak. Uz optimizam oko razvoja povoljnije situacije do svibnja, novi potvrđeni datumi koncerata su: 23. svibnja za She Loves Pablo i 30. svibnja za Mortal Kombat, oba u klubu Boogaloo kako je bilo i predviđeno. Ako ni dotad epidemiološka situacija u zemlji ne bude bila bolja, informirat ćemo o daljnjim potezima.

Svi koji imaju ulaznice kupljene za prvotne datume, mogu ih sačuvati jer će vrijediti za nove datume, bilo da su kupljene na prodajnim mjestima ili online. Oni koji ipak žele ostvariti povrat novca na kupljene ulaznice mogu to učiniti od danas do 29. ožujka.

Povrat se ostvaruje na prodajnim mjestima gdje su ulaznice bile i kupljene (Dirty Old Shop, Rockmark), dok se za ulaznice kupljene u Entrio sustavu (online na www.entrio.hr ili offline na jednom od Entrio prodajnih mjesta) potrebno javiti mailom na adresu reklamacije@entrio.hr najkasnije do 29. ožujka.

FB event She Loves Pablo: facebook.com/events/596152604282184/

FB event Mortal Kombat: facebook.com/events/952865195116103/