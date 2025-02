Huawei je objavio početak prodaje dugo očekivane nove generacije TWS bežičnih slušalica - FreeBuds Pro 4. Koristeći već dokazanu stručnost u stvaranju bežičnih audio uređaja, ove najnovije slušalice nude daljnji napredak u samom iskustvu potrošača, omogućujući im čisti zvuk te jasne pozive.

Huawei FreeBuds Pro 4 prve su bežične slušalice s TWS tehnologijom pod okriljem high-end brenda HUAWEI SOUND. Namijenjene su svima koji žele unaprijediti svoje iskustvo svakodnevnog korištenja slušalica za razgovore i slušanje audio sadržaja. Nove HUAWEI FreeBuds Pro 4 nude najnapredniju TWS tehnologiju, elegantnog su dizajna i sadrže inovacije u pozivima i audio tehnologiji.

Stvorene za pružanje kristalno čistih poziva, bez obzira gdje i u kakvom okruženju se korisnici nalaze, HUAWEI FreeBuds Pro 4 jamče pozive i razgovore bez ometanja i pozadinske buke.

Napredno poništavanje buke za kristalno čiste pozive

U današnjem užurbanom načinu života jasna i pouzdana komunikacija je neophodna. Sve više poziva upućuje se u pokretu i za korisnike je jako važno da dobiju najbolju tehnologiju handsfree poziva. Zbog svojeg AI algoritma za smanjenje buke, HUAWEI FreeBuds Pro 4 slušalice mogu eliminirati do 100 dB pozadinske buke, što je razina buke u noćnom klubu ili na glazbenom festivalu, te pružiti izvrsno iskustvo poziva. Čak i u zahtjevnim uvjetima razgovora s brzinama vjetra do 10 m/s u pozadini, glas ostaje izoliran i kristalno jasan za osobu s druge strane poziva. Uz sve navedeno, FreeBuds Pro 4 imaju četverostruki mikrofon, uključujući 3 mikrofona i VPU (Voice Pickup Unite) sustav, zajedno s DNN-om, značajkom za pametno razlikovanje ljudskog glasa i zvukova iz okoline s većom preciznosti. Te značajke osiguravaju da drugi pozivatelji čuju glasno i jasno. Kako bi se smanjilo „curenje" zvuka i omogućilo bolje slušanje, HUAWEI FreeBuds Pro 4 dolaze s nastavcima za uši od Shape Memory pjene koja učinkovito smanjuje pozadinsku buku. Njezina struktura omogućuje do 30% poboljšano smanjenje buke u usporedbi s prethodnom generacijom slušalica HUIAWEI FreeBuds Pro.

Preciznost Dual-Driver True Sound sustava

HUAWEI FreeBuds Pro 4 imaju Dual-Driver True Sound zvučni sustav, koji radi u skladu s Digital Cross-Over tehnologijom za pružanje bogatog i realističnog zvučnog iskustva. Dvostruki neovisni sustav izlaza zvuka dodatno poboljšava zvučni profil, izolirajući frekvencije. U kombinaciji sa snažnom 11 mm Quad-Magnet Dynamic Driver jedinicom, sustav proizvodi preciznu i stabilnu audio reprodukciju u stvarnom vremenu bez ikakvih izobličenja. Sve navedeno dodatno je pojačano HUAWEI FreeBuds Pro 4 mogućnostima prijenosa zvuka bez gubitaka od 2,3 Mbps. Ova tehnologija je vodeće otkriće u industriji i omogućuje zvuk visoke razlučivosti do 24-bita / 48 kHz za izniman doživljaj slušanja.

Pametne slušalice - upravljanje pozivima pokretom glave

HUAWEI FreeBuds Pro 4 donose i inovatinvu Head-Motion Control funkciju, koja korisnicima omogućuje da odgovore ili odbiju dolazne pozive bez korištenja ruku, samo klimanjem ili odmahivanjem glavom.

Također, Smart Wear Detection funkcija prepoznaje kada su slušalice u upotrebi, a pauzira reprodukciju zvuka u trenutku kada ih korisnici uklone te automatski nastavlja kada su spremni ponovno slušati.

Bežične slušalice mogu istovremeno biti spojene s dva uređaja, a komplementarne su s Andriod te iOS uređajima.

Elegantan dizajn inspiriran klasičnim instrumentima

Spectrum Silver Strings dizajn HUAWEI FreeBuds Pro 4 slušalica nadahnut je ljepotom elegantnih žičanih instrumenata, a uključuje sve vještine precizne izrade. Slušalice su dostupne u crnoj, bijeloj i zelenoj boji. Svaka slušalica pažljivo je presvučena sa 6 slojeva zaštitnog laka kako bi se stvorio sjajni završni sloj. Dodatno, na površini utisnut je zlatni HUAWEI SOUND logo koji podsjeća na notni zapis te simbolizira premium koncept i brend.

Dostupnost i cijene

HUAWEI FreeBuds Pro 4 dostupne su na lokalnom tržištu po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 199 EUR.

Uz slušalice, Huawei je predstavio i Loss Care uslugu za FreeBuds Pro 4 koja je osmišljena kako bi korisnicima pomogla u slučaju gubitka njihovih bežičnih slušalica. Omogućuje nabavu zamjenske slušalice po sniženoj cijeni, što značajno smanjuje troškove u odnosu na kupnju novog para. Više informacija o dostupnosti i novim uređajima pronađite na službenoj Huawei stranici i kod ovlaštenih partnera.

Ostali uređaji

Huawei je najavio i početak prodaje FreeBuds SE 3 bežičnih slušalica, te HUAWEI nova 13 pametnog telefona. Za više informacija posjetite službene stranice brenda.