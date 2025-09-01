Zagrebački plesni centar otvara novu sezonu međunarodnim gostovanjima i programom posvećenom plesu bez dobnih granica

S početkom rujna započinje i nova sezona Zagrebačkog plesnog centra koja publici donosi dosad najraznovrsniji umjetnički program. Poseban naglasak stavljen je na novi ciklus Plesnih intenziteta s tematom Ranjive koreografije, posvećen pitanju što znači plesati u kasnijoj životnoj dobi i može li ples uopće imati dobnu granicu. Uz to, publiku očekuju nove premijere renomiranih domaćih autora, festivalski program PIF-a - Međunarodnog festivala kazališta lutaka te iznimna međunarodna gostovanja plesnih ansambala iz Koreje i Grčke.

Sezonu 4. i 5. rujna u sklopu programa Koreospektar otvara plesni solo GET ON THE GOOD FOOT, autorice Dore Šesto, donoseći meditaciju o pokretu kao transformativnoj sili. Pokret se razvija, u suradnji s dramaturgom Lukom Bosancem, iz prethodno izvedene petnaestominutne izvedbe nazvane Funk up, te u središte svojeg interesa postavlja pitanje kako ritam karakterističan za funk glazbeni žanr razlomiti, kako njegov groove preoblikovati, rekonstruirati i prenijeti u suvremeni plesni jezik.

Rujan donosi i premijerne izvedbe predstave PETRICORE, nastale u suradnji nagrađivanog koreografskog dua Igor x Moreno te Zagrebačkog plesnog ansambla, a koje će biti izvedene 12. i 13. rujna, donoseći slavlje snage zajedništva i složenosti suživota.

U razdoblju od 14. do 16. rujna u Zagrebačkom plesnom centru održava se dio programa 58. po redu PIF-a - Međunarodnog festivala kazališta lutaka, s tri različte lutkarske izvedbe za odrasle: BEZIMENI/NEZNANI (Poljska), ANTUCO (Čile) i PRIJEVOZ: TERET (Slovenija).

Vrhunac rujanskog programa obilježava drugi po redu ciklus PLESNIH INTENZITETA: RANJIVE KOREOGRAFIJE, s tematom performativnih potencijala zrelih plesnih umjetnika te ranjivosti kao izvora snage, s posebnim naglaskom na njihovu prisutnost na sceni i nakon četrdesete godine života. U središtu interesa su dvije predstave, koje će biti izvedene 19. i 20.rujna u double bill formatu, a koje proizlaze iz cjeloživotne posvećenosti plesnoj umjetnosti - izražajnosti tijela koje nosi tragove vremena, iskustva i osobne povijesti:

TOČKA NA i autorice Aleksandre Janeve Imfeld i u izvedbi plesnog ansambla DE.KA.DE. kao središte izvedbe donosi prisutnost zrele generacije plesača i njihovo istraživanje izvedbenog prostora. Predstava otvara niz situacija u kojima se možemo prepoznati - trenutke koji bez drugih ne bi imali isti oblik ni snagu. To su prizori nadopunjavanja, uzajamnog osluškivanja i otkrivanja koliko zajedništvo mijenja iskustvo.

KAD DOĐEŠ, JAVI SE, IDEMO NA KAVU S BAKOM autorice Ivančice Horvat - Ive fikcijska je biografija zrele umjetnice i njezin odnos prema njenoj profesiji. Predstava se gradi na dimenzionalnosti sjećanja i njihovim verzijama, te kako memorija utječe na perspektivu vremena, tijela i prostora

U okviru ovih Plesnih intenziteta 18. rujna publika će također imati priliku vidjeti i dokumentarni film NO SPACE FOR AGE, u produkciji kazališta Sadler's Wells i s dvije ikone plesnog svijeta, Malou Airaudo i Germaine Acogny, koji u ovom filmu dijele pozornicu dokazujući da za ples ne postoje dobne granice.

Veliki naglasak tijekom rujna stavljen je i na međunarodna gostovanja hvaljenih plesnih skupina. Iz Koreje tako već 6. rujna dolazi renomirana Company SIGA s dvostrukim programom - REST (autora Jaeyoung Lee) te ZERO (autora Hyuk Kwon), dok će iz Grčke autorica Chara Kotsali, krajem mjeseca, 27. rujna, izvesti predstavu BORBORYGMI, koja donosi intrigantno koreografsko istraživanje blagotvorne moći buke sa svrhom stvaranja radosti, solidarnosti i osjećaja zajedništva. Međunarodna gostovanja iz Koreje i Grčke u Zagrebačkom plesnom centru ove jeseni donose priliku da publika upozna vrhunske umjetnike i najnovije trendove svjetske plesne scene. Takvi susreti otvaraju prostor za dijalog različitih estetskih i kulturnih pristupa te obogaćuju domaću plesnu scenu jedinstvenim iskustvima koja se rijetko mogu vidjeti uživo i upravo zato ih ne treba propustiti.

Program rujna dodatno obogaćuju autorske produkcije domaće plesne scene poput repriznih izvedbi predstava OVA: GRATIA i OVA: MISERICORDIA autorica Anike Cetine i Valentine Miloš, 23. i 24. rujna, a koje će također biti izvedene u double bill formatu. Već dobro poznata predstava koreografa Marina Lemića SELFIEMORPHIA propituje suvremene oblike identiteta i tjelesnog predstavljanja, a bit će izvedena 30. rujna zatvarajući tako rujanski program.

Nova sezona Zagrebačkog plesnog centra otvara se s jasnom porukom - ples je prostor slobode i istraživanja, bez obzira na godine ili granice. Publici se tako nudi jedinstvena prilika da kroz različite estetske i generacijske perspektive uroni u bogatstvo suvremenog plesnog izraza.

Više informacija o programu i ulaznicama dostupno je na službenim stranicama Zagrebačkog plesnog centra.