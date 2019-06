Kada se prije tri godine pojavio na tržištu, hrvatski modni brend MORE FUN Croatia predstavio je „ready to wear" kolekciju izrađenu od prirodnih materijala i proizvedenu u domaćim radionicama koja je među klijenticama izazvala pravo oduševljenje.

Nakon iznimnog uspjeha prvih kolekcija, osluškivali su želje i komentare klijentica i sada predstavljaju novu kolekciju za ljeto koja daje odgovor na vječito pitanje: što odjenuti za ljetnu sezonu i što ponijeti sa sobom na odmor kako bismo bili spremni za sve ljetne izazove.

Bez obzira provodite li ljeto na vrućem asfaltu ili ste negdje na odmoru, nova MORE FUN Croatia kolekcija ima odgovor na sve prohtjeve svojih klijentica. U kolekciji za ljeto 2019. prevladavaju haljinice, tunike, suknje i hlače nosive u različitim stilskim kombinacije od jutra do mraka, a zavodljivi top na jedno rame zasigurno će postati omiljeni ljetni komad IT cura.

Za izradu odjevnih predmeta koriste se pamučne i viskozne tkanine te se puno pažnje posvećuje kvalitetnoj izradi, udobnosti i detaljima. Nova kolekcija osvojiti će vas veselim bojama i trendovskim uzorcima. Krojevi su ležerni, a detalji kao što su volani na rukavima daju dodatni šarm.

Odjevni predmeti MORE FUN Croatia namijenjeni su svim djevojkama i ženama koje žele biti posebne, drugačije, u trendu i kojima je bitna kvaliteta materijala i izrade. Inspiracija i nit vodilja svih dosadašnjih kreacija i kolekcija su divne klijentice zbog kojih brend ostaje vjeran modernome dizajnu, kvalitetnim materijalima i pristupačnim cijenama.