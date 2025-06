Kad poklon vodi preko granice: SuperCard i StarCard sada vrijede i u Sloveniji!

Ako si kao mi ili poznaješ nekog tko voli maksimalno uživati u svakom slobodnom danu, onda imamo super vijest - SuperCard i StarCard poklon kartice od sada vrijede i kod partnera u Sloveniji! Ovo zapravo znači da svima omiljena poklon kartica može postati karta za wellness vikend, adrenalinski izlet, dobar restoran ili nezaboravan obiteljski dan, i to sve u sjeni Alpa, u čarobnoj Sloveniji. Zvuči sjajno, zar ne?

Kad poklon postane putovanje

Znaš ono kad dobiješ (ili pokloniš) SuperCard i StarCard i odmah ti sine 100 ideja kako bi je iskoristio? E pa sada su se opcije udvostručile! Dosad su ove poklon kartice bile savršene za uživanje u Hrvatskoj - od masaža, večera, do aktivnosti za klince. Ali sad... sad možemo s njima skočiti do nekih od brojnih slovenskih toplica, provozati karting u Ljubljani, istražiti neponovljiv Bohinj ili ručati s pogledom na Alpe. I najbolje od svega, jedino što je potrebno za to je naša poklon kartica, dobra ekipa (ili još bolje - dan samo za sebe) i volja za istraživanjem.

Wellness vikend? Da, molim!

Slovenija je poznata po svojim toplicama, a sada napokon možemo i tamo koristiti SuperCard i StarCard. Zamisli samo - masaža, saune, termalni bazeni i mir na lokacijama poput:

Terme Čatež - najveće i najpoznatije terme u Sloveniji, idealne su za obitelji i parove. U ponudi imaju ogroman vodeni park s toboganima, unutarnjim i vanjskim bazenima, termalnim rivijerama i wellness centrom. Iako su ove terme posebno zanimljive djeci, i odrasli će se ovdje osjećati kao da su na mini-odmoru, ma koji god dan u godini odlučili doći.



Thermana Laško - smještena uz rijeku Savinju, ova moderna oaza zdravlja nudi spoj wellnessa, termalnih voda i opuštajuće prirode. Kupola nad bazenima s pogledom na nebo čini kupanje posebnim doživljajem, osobito u večernjim satima. Preporučujemo je stoga svima koji žele mir i potpunu regeneraciju duha i tijela.



Rimske Terme - jedinstvene po raskošnom ambijentu nadahnutom starim Rimom i tradicijom starom tisuće godina, ove terme spajaju povijest i luksuz. Voda je ovdje poznata po ljekovitom svojstvima, a interijer odiše elegancijom i tišinom. Ovo je idealno mjesto za sve koji preferiraju intimniji wellness doživljaj

Hoteli koje ćeš ponovno poželjeti posjetiti

Nekad nam svima dođe da jednostavno "pobjegnemo" iz grada. Ako si i ti takav tip osobe ili je netko od tvojih najmilijih takav, evo ideje: posjet destinaciji gdje je priroda još divlja, a zrak svjež poput:

Bohinj Eco Hotel - smješten u blizini Bohinjskog jezera i Triglavskog parka, ovaj hotel nudi eko-luksuz u potpunom skladu s prirodom. Ima vlastiti wellness centar, staze za kuglanje i kino dvoranu, a u blizini su brojne aktivnosti poput raftinga, planinarenja i bicikliranja. Savršen za sve koji žele aktivan odmor bez kompromisa oko udobnosti.



Hotel Astoria Bled - elegantno uređeni hotel s prekrasnim pogledom na jezero i planine smješten je na samo nekoliko minuta hoda od obale fantastičnog bledskog jezera. U ponudi ima i wellness centar, a restoranska terasa savršena je za doručak s pogledom. Bled je sam po sebi bajkovit, a Astoria nudi mir, udobnost i odličnu polaznu točku za istraživanje prirode.



Hotel Rogla - ugniježđen na impresivnih 1517 metara nadmorske visine, ovaj hotel je pravi izbor za aktivne goste, planinare i obitelji koje žele uživati u prirodi. Ljeti nudi mnogobrojne pješačke i biciklističke staze, a zimi je omiljena skijaška destinacija. Uz to ima i wellness zonu za opuštanje nakon dana na svježem zraku.

Zabava za cijelu ekipu (kako za klince, tako i za odrasle)

Tražiš destinaciju za ljetni vikend izlet s prijateljima ili obitelji? U tom slučaju Ljubljana pruža mnoštvo zabave, poput:

WOOP! Karting - jedna od najnaprednijih električnih karting staza u regiji. Brze vožnje, moderna tehnologija i super atmosfera na više razina, čine ovo mjestom koje će oduševiti baš svakog ljubitelja adrenalina. Stoga, ako si natjecateljskog duha ili poznaješ nekoga koga ovakvi adrenalinski doživljaji vesele, ne moraš tražiti dalje.

ZOO Ljubljana - smješten u najvećem ljubljanskom parku Tivoli, ovaj zoološki vrt idealna je obiteljska destinacija s više od 100 vrsta životinja. Posebno je atraktivan zbog edukativnog pristupa i brojnih aktivnosti za djecu. Uz to, nudi i lijepe šetnje kroz prirodu te predstavlja pravo osvježenje u blizini centra grada.

House of Illusions - interaktivni muzej u centru Ljubljane koji će ti potpuno promijeniti percepciju stvarnosti. Od soba koje svijet okreću naglavce, mijenjaju oblike stvarnosti ili čine da se ljudi smanjuju do neprepoznatljivosti, sve je dizajnirano za zabavu, ali i "wow" trenutke na fotkama koje ćemo rado podijeliti sa svim svojim prijateljima

Gastro fantazija

Svi poznajemo onaj osjećaj kada nas nakon šetnje ili dobre zabave uhvati glad. Srećom, od sada se s našim karticama može uživati u vrhunskim slovenskim restoranima poput:

Restoran Shambala - smješten u samom centru Ljubljane, Shambala nudi vrhunsku azijsku tradicionalnu (i fusion) kuhinju u modernom i opuštenom ambijentu. Jelovnik je raznolik i nudi sve, od tajlandskih curryja do sushi kombinacija. Idealno mjesto za večeru ili kada želimo kušati nešto drukčije, bilo udvoje ili s društvom, ovaj restoran definitivno neće razočarati.

Hiša Linhart - ovaj restoran spaja lokalne namirnice i suvremenu pripremu hrane, uz atmosferu povijesnog šarma Radovljice. Velike porcije čarobnih okusa savršene su za gurmane u potrazi za autentičnim doživljajem. Bonus pritom svakako predstavlja šarmantni interijer te toplo i susretljivo osoblje.

Celjska koča - smješten ponad Celja s pogledom koji oduzima dah, ovaj restoran nudi domaću hranu. U jelovniku dominiraju slovenske delicije pripremljene na tradicionalan način. Dodajmo tome da nakon ručka možemo prošetati okolnim stazama ili se spustiti zipline-om i jasno je zašto ova gastro destinacija nudi cjeloviti planinski doživljaj

Ljeto kakvo se pamti

Zaboravite na standardne poklone, uz SuperCard i StarCard darujete dan ispunjen smijehom, prskanjem, avanturama i zajedničkim trenucima. Najbolje od svega - ove godine ti omogućuju još više opcija jer izleti više ne završavaju na granici lijepe naše! Pa baš zbog toga, ne čekaj savršen trenutak - stvori ga već danas i pokloni nekom od svojih najmilijih ili prijatelja ljeto u čarobnoj Sloveniji u sjeni Alpa!